Z kraju Premier komentuje doniesienia o ewentualnej dymisji w rządzie Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o podwyższeniu drugiego progu podatkowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Tusk był pytany na piątkowej konferencji prasowej o ewentualne zmiany w rządzie i doniesienia o ewentualnej dymisji ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Premier o ministrze funduszy

- Nie, ja w tej chwili mam na głowie parę istotnych problemów do rozwiązania (...). Akurat finalizujemy istotny pakiet, jeśli chodzi o KPO, tak zwana kolejna rewizja, tam gdzie poprawiamy te wszystkie słabe elementy planu, jakie jeszcze (były premier) Morawiecki przygotowywał - mówił Tusk.

Dodał następnie: - Jak wiecie, to jest bardzo skomplikowana procedura (...), żeby wyciągnąć te pieniądze z Unii Europejskiej mimo błędów i zaniechań poprzedników. Więc pani Pełczyńska-Nałęcz jeszcze będzie miała okazję się w najbliższych dniach wykazać skutecznością w tym działaniu.

Problemy z KPO

W czwartek w Sejmie Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że Polska wdroży 100 proc. KPO, tego samego dnia na platformie X zapewniła, że Polska zainwestuje 100 proc. środków z KPO, czyli 240 mld zł.

Z kolei we wtorek ministra funduszy informowała dziennikarzy, że pomimo 2-letniego opóźnienia w wydatkowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, Polska będzie w stanie zainwestować ponad 90 proc. środków z tego planu, a dokładne procentowe wykorzystanie środków będzie znane w sierpniu.

26 czerwca Polska złożyła ósmy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę 33,8 mld zł.

17 czerwca szefowa MFiPR informowała, że będzie rozmawiać z Brukselą o rozwiązaniu kompromisowym, by nie Polska nie straciła środków KPO w związku z postulowaną przez MSWiA zmianą w ustawie o elektromobilności związaną z zakupem przez miasta pow. 100 tys. mieszkańców pojazdów na potrzeby ewakuacji ludności.

12 czerwca ministrowie finansów państw UE zaakceptowali kolejną rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zgodzili się m.in. na usunięcie z polskiego planu zobowiązania do wprowadzenia opłat od aut spalinowych. Zakończenie procesu zmian otworzyło możliwość wysłania kolejnego wniosku o płatność.

Krajowy Plan Odbudowy

Polska ma w sumie do wykorzystania z KPO ok. 54,7 mld euro, w tym prawie 25,3 mld euro w postaci dotacji i ponad 29,4 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek, po zmniejszeniu tej kwoty z 34,5 mld euro w ramach jednej z rewizji.

Termin na realizację KPO minie w tym roku.

Komisja Europejska podała w tym miesiącu, że do 2 czerwca wypłaciła Polsce 34,15 mld euro środków z KPO, czyli 62 proc. alokowanych środków, z czego 19,7 mld euro pożyczek.

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