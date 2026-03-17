Tusk cytuje Morawieckiego

Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska będzie domagać się zmiany w unijnym systemie ETS. Wypowiedź szefa rządu ma związek z szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie się 19 marca, a także trwającą w ostatnim czasie debatą publiczną.

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, że problem związany z cenami energii będzie głównym tematem unijnego szczytu.

- Politycy PiS prężą muskuły i udają, że mają świetne pomysły i że są zdeterminowani i skuteczni w walce o tanią energię. I coraz częściej słyszymy wezwania, żeby natychmiast opuścić umowy europejskie, w tym ETS - powiedział Tusk.

Przemysław Czarnek 7 marca na konwencji, na której zaprezentowano go jako kandydata na przyszłego premiera, zapowiedział, że wypowie udział Polski w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS).

Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"
Dowiedz się więcej:

Czarnek mówi, jak wypowie ETS. "Prawo europejskie nie zna tego typu wychodzenia"

KONKRET24

Morawiecki: to proponują ci, którzy nie mają wiedzy

We wtorek Tusk przytoczył także wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego z 2023 r., który miał wówczas powiedzieć, że wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. - To proponują ci, którzy nie mają wiedzy, albo mają złą wolę w tej kwestii - cytował szef rządu.

Premier przypomniał też wypowiedź lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który stwierdził, że "jeżeli spojrzymy na relację z Unią Europejską, to Tusk jest bardziej asertywny niż Morawiecki". - Tak to wygląda, jeżeli chodzi nie o mówienie, tylko o robienie i tutaj w pełni się zgadzam z tą opinią - zauważył Tusk.

Zdaniem prezesa Rady Ministrów, polski rząd przeprowadził wiele działań, by "rozbroić ETS1" oraz, by przekształcić myślenie o cenach energii w dyskusji o ETS2.

- Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań, aby uszanować naszą sytuację, w której m.in. ETS stanowi bardzo istotny i negatywnie rozstrzygający czynnik, jeśli chodzi o ceny energii - zapewnił

List prezydenta do premiera w sprawie ETS

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera list, w którym przedstawił swoje stanowisko ws. ETS i mającego wejść w życie od 2028 r. ETS2. Oświadczył w nim, że oczekuje od rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami unijnej polityki klimatycznej. List ma związek z szczytem Rady Europejskiej ws. ETS, który odbędzie się w czwartek, 19 marca.

"Nie możemy dłużej biernie przyglądać się temu procesowi. Potrzebne są zdecydowane, natychmiastowe działania" - napisał Nawrocki. Według prezydenta w tej sytuacji najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS.

Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"
Dowiedz się więcej:

Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"

5 marca kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły nowy cel klimatyczny, zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Zatwierdzono również roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, który przewiduje objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 r., system ten zacznie obowiązywać w 2028 r.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

emisja CO2, Donald Tusk, Unia Europejska, Mateusz Morawiecki
Zobacz także:
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
Tech
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
Turystyka
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
Rynki
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przyjmuję ofertę Unii Europejskiej
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Czy to koniec PDF-a?
Łukasz Figielski
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
"Odradzamy wszelkie podróże". Ważny komunikat MSZ
Turystyka
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"
Będą zmiany dla przedsiębiorców
"Koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach". Wchodzą nowe przepisy
Prawo
pap_20240805_30A
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"
Ze świata
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
Turystyka
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
Rynki
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
Ze świata
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
Turystyka
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet pod kreską. Nowe dane o deficycie
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg. Odmówił w obawie przed poborem
Ze świata
złoto
NBP podał dane dotyczące złota
Unia Europejska flagi
Unia Europejska nałożyła sankcje na firmy z Chin i Iranu
Tech
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Duże podwyżki na horyzoncie. "Istotny potencjał rozlania się"
Handel
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
Nieruchomości
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. Problemy z aplikacją i płatnościami
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
Ze świata
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
Ze świata
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Trump grozi NATO. "Jeśli nie będzie odpowiedzi..."
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica