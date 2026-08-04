Z kraju Młodzi stawiają na rolnictwo. Liczba wniosków wzrosła dwukrotnie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rolnicy w tarapatach po decyzjach ARiMR Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Skala zainteresowania tegorocznym naborem pokazuje, że młodzi ludzie chcą wiązać swoją przyszłość z rolnictwem. Ponad 7,2 tysiąca złożonych wniosków, czyli blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej, to wyraźny sygnał, że wsparcie jest potrzebne i odpowiada na potrzeby młodych rolników - wskazał minister rolnictwa Stefan Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

Jak dodał, szczególnie cieszy duże zainteresowanie wyższą premią przeznaczoną dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. - To inwestycja w rozwój i odnowę pokoleniową polskiej wsi - zaznaczył minister.

Tegoroczny nabór trwał od 2 czerwca do 30 lipca 2026 roku. Łącznie złożono 7,27 tysiąca wniosków, czyli niemal dwa razy więcej niż w 2025 roku.

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa @ARiMR_GOV_PL wpłynęło 7 275 wniosków o przyznanie premii o łącznej… pic.twitter.com/cMJOklIDXd — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) August 4, 2026 Rozwiń

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Program jest realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ma wspierać młodych rolników rozpoczynających lub rozwijających działalność rolniczą. Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup gruntów, maszyn i urządzeń, rozwój produkcji oraz inwestycje zwiększające potencjał gospodarstw.

Zdaniem MRiRW do wzrostu zainteresowania programem przyczyniło się podniesienie maksymalnej kwoty pomocy z 200 tys. do 300 tys. zł dla młodych rolników, którzy prowadzą lub planują rozpocząć produkcję zwierzęcą. Wnioski o wyższą premię stanowiły 60 procent wszystkich zgłoszeń.

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Resort zapowiada dalsze wsparcie

Ministerstwo zapowiedziało również dalsze prace nad instrumentami wspierającymi wymianę pokoleniową na wsi.

"W kolejnej perspektywie finansowej, planujemy dalsze prace nad rozwiązaniami, których celem jest skoordynowane wsparcie odnowy pokoleniowej w rolnictwie w ramach Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego na lata 2028-2034, w tym przygotowanie skutecznych instrumentów, które będą wspierać rolników w rozwoju gospodarstw i rozpoczynaniu działalności" - przekazało MRiRW.