Zmiany w przepisach spadkowych. Ministerstwo wyjaśnia

- Jeśli w 2023 roku inflacja to kilka procent, a w roku 2022 było to procent 15-18, a w 2021 znów kilka, to jeśli to połączymy w całość, to będziemy mieli cenę chleba, która co roku szła do góry średnio o kilkadziesiąt groszy. To znaczy, że cena chleba wzrosła o 30 procent. (...) Nie ma taniej, jest drożej, a Polacy nie zarabiają o 30 procent więcej - tak nowy baner na siedzibie NBP komentuje Krzysztof Gawkoski, poseł Lewicy.