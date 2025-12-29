Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie spowoduje, że wszystko będzie jawne"

praca biuro shutterstock_2572543283
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
W 2024 roku Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała około 800 skarg w sprawie dyskryminacji w miejscu pracy, z czego połowa dotyczyła nierówności płacowych - przekazał Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dodał, że wdrożenie unijnych przepisów dotyczących luki płacowej będzie w najbliższych latach jednym z największych wyzwań.

Do 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE mają obowiązek wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. To tzw. dyrektywa gender pay gap. Według ostatnich danych Eurostatu w 2023 r. kobiety w Unii Europejskiej zarabiały średnio o 12 proc. mniej za godzinę niż mężczyźni. W Polsce luka płacowa wyniosła 7,8 proc.

MRPiPS pracuje nad wdrożeniem unijnych przepisów. Opublikowany w połowie grudnia projekt resortu przewiduje m.in. obowiązek sporządzania sprawozdania z luki płacowej w firmach zatrudniających co najmniej 100 osób.

Ponadto pracownik będzie mógł uzyskać od pracodawcy informacje na temat swojego poziomu wynagrodzenia i średnich poziomów wynagrodzenia w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących jednakową pracę lub o jednakowej wartości.

"Najczęstszy problem" w firmach

Szef PIP Marcin Stanecki poinformował, że w 2024 r. do inspekcji wpłynęło około 800 skarg na dyskryminację w miejscu pracy. 435 przypadków dotyczyło dyskryminacji płacowej. Jedynie 37 z nich uznano za zasadne.

– Najczęstszym problemem, który stwierdzamy w czasie kontroli, jest brak jakichkolwiek regulacji wewnątrzzakładowych, które by ustalały kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych stanowiskach. Problemem jest też brak jednolitości nazewnictwa stanowisk pracy. Pracodawcy tak naprawdę nic nie ogranicza w tym, aby to samo stanowisko, na którym jest wykonywana ta sama praca, nazwać na wiele różnych sposobów – wyjaśnił Stanecki.

Projekt resortu pracy oznacza też nowe obowiązki dla PIP. – Zakłada, że mamy szkolić wszystkich pracodawców zatrudniających do 250 pracowników w zakresie wartościowania stanowisk pod kątem płac. To jest ponad milion podmiotów – podkreślił Stanecki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2406880799
Chaos i frustracja. Wkrótce rewolucja w sprawie pensji
Joanna Rubin-Sobolewska
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto

Jawność płac. Mogą być kary

Stanecki dodał, że po zmianach pracownicy będą mogli się dowiedzieć, jakie są średnie wynagrodzenia w firmie.

– Pamiętajmy jednak, że dyrektywa o luce płacowej nie spowoduje, że wszystko będzie jawne. Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy, ale będziemy wiedzieli o średnim poziomie wynagrodzeń w firmie. Jeżeli nie dostaniemy tej informacji, to będzie oznaczało wykroczenie i inspektor nałoży kary. Spodziewamy się, że skarg w tych sprawach będzie zdecydowanie więcej – ocenił.

Według głównego inspektora pracy wdrożenie dyrektywy o luce płacowej będzie w najbliższych latach najtrudniejszym wyzwaniem.

Dodał, że wyzwaniem będzie także m.in. wdrożenie nowych przepisów o mobbingu. – W zeszłym roku 2000 skarg do inspekcji dotyczyło mobbingu, do końca czerwca tego roku wpłynęło ich już 1500. Problem jest duży. Potwierdzają to też statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczba spraw sądowych o mobbing wzrosła – zauważył Stanecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Państwowa Inspekcja PracyRynek pracy
Zobacz także:
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_1986360074
Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
Ze świata
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Pieniądze
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Tech
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
Handel
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
Pieniądze
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica