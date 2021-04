Liczniki zegarowe do lamusa. Wkrótce ma ruszyć wielka wymiana

Dwie poprawki

Posłowie poparli dwie poprawki do noweli w tym jedną do ustawy offshorowej umożliwiając tzw. rolowanie gwarancji w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją energii z morskich farm wiatrowych. Jak tłumaczono podczas posiedzenia komisji, zmiany spowodują "uelastycznienie obowiązku wnoszenia zabezpieczenia poprzez umożliwienie tzw. rolowania gwarancji i zmianie formy zabezpieczenia w trakcie wymaganego ustawą okresu".

Inteligentne liczniki

Nowela wprowadza harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej liczników zdalnego odczytu, czyli tak zwanych inteligentnych liczników. Do końca 2023 roku ma je mieć co najmniej 15 procent odbiorców danego OSD, dwa lata później - 35 procent, na koniec 2027 roku wskaźnik ten ma wynosić co najmniej 65 procent, a do końca 2028 roku - co najmniej 80 procent.