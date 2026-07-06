PPK wymaga "niezbędnych modyfikacji". Komisja apeluje

Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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"Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK" - napisała KNF.

Na koniec maja łączna wartość aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 52,78 mld zł, co oznacza wzrost o 2,45 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Partycypacja w PPK wzrosła na koniec maja do 60,75 proc., a liczba aktywnych rachunków do 5,42 mln.

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Obecnie uczestnicy PPK co miesiąc, co do zasady, przeznaczają na program 2 proc. swojego wynagrodzenia (wpłata podstawowa) z możliwością wpłaty dodatkowej - również do 2 proc. (łącznie do 4 proc.). Wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5 proc., a dodatkowa do 2,5 proc. (łącznie do 4 proc.).

Zgodnie z ustawą o PPK przegląd zasad i działania programu przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata - najbliższy termin przypada na grudzień 2026 roku.

Przegląd działania PPK

- Położyłbym większy nacisk na dalsze zwiększanie partycypacji. Tym, co przekonuje do udziału w ­PPK, jest na pewno stabilność systemu, pozytywne doświadczenie uczestników oraz wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty - powiedział na temat zbliżającego się przeglądu prezes PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) Piotr Dmuchowski.

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Jak podaje KNF, uczestnicy PPK chętnie korzystają z możliwości wielokrotnego wypłacania środków w trakcie oszczędzania, bez konieczności rezygnacji z programu.

"Obecnie utrzymuje się tendencja wycofywania zgromadzonych przez uczestników PPK środków w ramach zwrotu, co może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń po uzyskaniu uprawnień do wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia" - ocenia KNF.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, zostały wprowadzone jako mechanizm systematycznego oszczędzania przez pracowników. PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Środki na PPK stanowią sumę składek odkładanych przez pracownika, pracodawcę i państwo.