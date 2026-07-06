Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

PPK wymaga "niezbędnych modyfikacji". Komisja apeluje

|
Droga do jawności majątkowej polityków
Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Pracownicze Plany Kapitałowe wymagają modyfikacji, które uatrakcyjnią ten program - ocenia Komisja Nadzoru Finansowego. Wymagany ustawowo przegląd PPK ma nastąpić w grudniu tego roku.

"Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK" - napisała KNF.

Na koniec maja łączna wartość aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 52,78 mld zł, co oznacza wzrost o 2,45 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Partycypacja w PPK wzrosła na koniec maja do 60,75 proc., a liczba aktywnych rachunków do 5,42 mln.

>>> "Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy

Obecnie uczestnicy PPK co miesiąc, co do zasady, przeznaczają na program 2 proc. swojego wynagrodzenia (wpłata podstawowa) z możliwością wpłaty dodatkowej - również do 2 proc. (łącznie do 4 proc.). Wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5 proc., a dodatkowa do 2,5 proc. (łącznie do 4 proc.).

Zgodnie z ustawą o PPK przegląd zasad i działania programu przez rząd następuje co najmniej raz na cztery lata - najbliższy termin przypada na grudzień 2026 roku.

Przegląd działania PPK

- Położyłbym większy nacisk na dalsze zwiększanie partycypacji. Tym, co przekonuje do udziału w ­PPK, jest na pewno stabilność systemu, pozytywne doświadczenie uczestników oraz wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty - powiedział na temat zbliżającego się przeglądu prezes PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) Piotr Dmuchowski.

>>> PPK do zmiany? "Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania"

Jak podaje KNF, uczestnicy PPK chętnie korzystają z możliwości wielokrotnego wypłacania środków w trakcie oszczędzania, bez konieczności rezygnacji z programu.

"Obecnie utrzymuje się tendencja wycofywania zgromadzonych przez uczestników PPK środków w ramach zwrotu, co może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń po uzyskaniu uprawnień do wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia" - ocenia KNF.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, zostały wprowadzone jako mechanizm systematycznego oszczędzania przez pracowników. PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Środki na PPK stanowią sumę składek odkładanych przez pracownika, pracodawcę i państwo.

ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
PPKKNF
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
blok budynek mieszkanie katowice shutterstock_2530580891_1
Podatek od nieruchomości. Zbliża się ważny termin
Nieruchomości
Andrzej Domański
Rząd chce uprościć prowadzenie firm. "To będzie ogromna zmiana"
Dla firm
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Skokowy wzrost zainteresowania. "Polecam to zrobić przed wyjazdem"
Łukasz Figielski
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze
Dla seniora
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
Teheran, Iran
Najgorzej od 45 lat. Kolosalne straty
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
Z kraju
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Port ostrzega podróżnych
Turystyka
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
Rynki
shutterstock_2477405973
Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
System kaucyjny na fali. Tak robią to Polacy
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
RPP podejmie decyzję o stopach. Nowe prognozy
Z kraju
ropa naftowa baryłka paliwo
OPEC+ odkręca kurek z ropą. Eksport przez Ormuz powoli wraca
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
Mark Zuckerberg
Meta wyda fortunę na AI. Zuckerberg już widzi problem
Tech
KLIMATYZACJA
Upały windują ceny. Klienci szturmują sklepy
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
Turystyka
Nowy Jork USA
Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów
Nieruchomości
Upał, gorąco, Warszawa, skwar
Nie tylko klimatyzacja. Lekarz radzi, jak przetrwać kolejną falę upałów
Z kraju
Lotto
Lotto bez głównej wygranej. Kumulacja rośnie
Pieniądze
roboty praca
Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS może zostać sparaliżowany. Głosowanie trwa do 6 lipca
Z kraju
shutterstock_2360570399
Tysiąc dolarów na start. Kto skorzysta na nowym programie Trumpa?
Trump
Trump "zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają". Kwota jest ogromna
Maja Piotrowska
Donald Tusk
Polska szykuje drugą elektrownię jądrową. Są dwie preferowane lokalizacje
Z kraju
Donald Trump
Problem polityczny Trumpa. Firmy paliwowe osiągną rekordowe wyniki
Plaża, morze, wakacje, lato
Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju
Turystyka
J.D. Vance
Miliony z książki, inwestycji i kryptowalut. Na czym zarabia J.D. Vance?
pap_20131204_0KO
"Ojciec internetu" idzie na emeryturę
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica