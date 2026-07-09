PPK się rozrasta. "Gromadzi coraz większy kapitał"

Szef KNF o regulacji kryptowalut Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

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PFR przekazał w komunikacie, że do programu trafia coraz więcej nowych środków, a w ostatnim kwartale 2025 r. uczestnicy i pracodawcy wpłacili do niego 2,73 mld zł.

Wzrost aktywów funduszy

"W pierwszym kwartale 2026 r. kwota ta wzrosła do 3,63 mld zł, czyli o 32,9 proc. W tym samym czasie wartość zwrotów zwiększyła się z 752,8 mln zł do 833,9 mln zł, co oznacza wzrost o około 10 proc." - poinformowano.

Jak dodano, "oznacza to, że relacja zwrotów do nowych wpłat nie wzrosła, lecz spadła". Według PFR coraz większa część oszczędności "pozostaje w systemie i pracuje na rzecz uczestników".

"O dobrej kondycji programu świadczy także wzrost aktywów funduszy zdefiniowanej daty. Ich wartość zwiększyła się z 45,2 mld zł na koniec czwartego kwartału 2025 r. do 47,8 mld zł na koniec marca 2026 r. To wzrost o ponad 2,5 mld zł w zaledwie trzy miesiące. Według stanu na dziś, to już blisko 55 mld złotych!" - zauważono.

Spadek w liczbie zwrotów

Jak zaznaczono, wyniki te "trudno pogodzić z tezą o powszechnym odpływie środków z programu". "W praktyce PPK nadal przyciąga kolejnych uczestników i gromadzi coraz większy kapitał. Tylko w pierwszym półroczu tego roku do programu przystąpiło 280 tysięcy nowych osób" - stwierdzono.

"Od uruchomienia PPK 56 proc. osób, które kiedykolwiek dokonały zwrotu środków z programu, zrobiło to tylko raz" - podał PFR

Według danych przytoczonych w komunikacie udział zwrotów w liczbie uczestników PPK spadł do 4,61 proc. z 4,68 proc., udział wartości zwrotów w nowych wpłatach spadł do 22,6 proc. z 23,5 proc., a 56 proc. osób, które kiedykolwiek zdecydowały się na dokonanie zwrotu, zrobiło to tylko jeden raz.

Zwrot możliwy w każdym momencie

"Wartość zwrotów jest wyższa niż kwartał wcześniej, ale ich dynamika jest niższa od dynamiki wzrostu liczby uczestników i napływu nowych środków do programu. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nie można dokonać częściowego zwrotu środków oraz to, że mamy zgromadzone w PPK coraz więcej środków, wzrost wartości zwrotów nie jest niczym zaskakującym. Wraz z rozwojem PPK i wzrostem skali programu znaczenie zwrotów jednak relatywnie maleje, a nie rośnie. To przeciwieństwo narracji o narastającej tendencji do wycofywania środków z systemu" - dodano.

Uczestnik PPK może dokonać zwrotu środków z programu w dowolnym momencie. Otrzyma wówczas 100 proc. środków pochodzących z wpłat własnych, a także 70 proc. środków z wpłat pracodawcy - przy czym pozostałe 30 proc. trafi do ZUS na konto tego uczestnika PPK, podwyższając jego kapitał emerytalny. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, a także o dopłaty państwa.

Komisja ostrzega

Na 2026 r. przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podał ostatnio, że przegląd powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji PPK, w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników.

UKNF wskazał, że utrzymuje się tendencja wycofywania zgromadzonych przez uczestników PPK środków w ramach zwrotu, co może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń po uzyskaniu uprawnień do wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia.

Waloryzacja zwiększy atrakcyjność?

Cytowana w komunikacie członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka zgodziła się z oceną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, że warto rozważyć rozwiązania zwiększające atrakcyjność PPK.

"Jednym z kierunków mogłaby być waloryzacja dopłaty rocznej lub powiązanie jej wysokości z długością okresu oszczędzania. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie są prowadzone żadne działania, które miałyby ograniczać uczestnikom PPK możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami czy dokonywania wypłat. PPK pozostają programem dobrowolnym, elastycznym i nastawionym na długoterminowe budowanie oszczędności" - oceniła Damm-Świerkocka.

Na rachunek uczestnika PPK trafiają dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł). Uczestnicy PPK co miesiąc, co do zasady, przeznaczają na program 2 proc. swojego wynagrodzenia (wpłata podstawowa) z możliwością dobrowolnej wpłaty dodatkowej - również do 2 proc. (łącznie do 4 proc.). Wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5 proc., a dodatkowa do 2,5 proc. (łącznie do 4 proc.).

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, zostały utworzone w celu systematycznego oszczędzania przez pracowników. PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.

Środki na PPK gromadzone są ze składek odkładanych przez pracownika, pracodawcę i państwo. Kolejno są one inwestowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka (instrumenty udziałowe vs dłużne) w zależności od wieku uczestnika - fundusze zdefiniowanej daty. Każdy uczestnik PPK automatycznie przypisywany jest do funduszu w zależności od swej daty urodzenia.

Obecnie część udziałowa środków uczestnika PPK od utworzenia funduszu do 20 lat przed ukończeniem przez niego 60 r. życia wynosi 60-80 proc. Ta część środków w PPK jest stopniowo zmniejszana (na korzyść części dłużnej) wraz z wiekiem uczestnika - do maks. 15 proc. akcji od 60 r. życia w górę.