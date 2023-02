Ważna decyzja przed milionami pracowników. Deklaracje wygasają z końcem lutego

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na systematyczne gromadzenie środków przez pracowników. Z końcem lutego bieżącego roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. A to oznacza, że osoby, które nie złożą oświadczenia o rezygnacji z oszczędzania w PPK, zostaną automatycznie włączone do rządowego programu. Tak zwany autozapis obejmie około 8 milionów pracowników - przekazał prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

PPK to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18–55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu. - Cykliczny autozapis to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu - powiedział PAP prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Autozapis "delikatną zachętą"

Do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć po 1 marca. - 28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Autozapis zobowiązuje pracodawców do dokonywania wpłat za osoby, które nie ponowią rezygnacji, a są w wieku 18 – 55 lat. Obejmie on ok. 8 milionów pracowników – przekazał Zapotoczny. Odnosząc się do zbliżającego się autozapisu stwierdził, że jest "to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu, zwłaszcza tych, które chcą wycofać się ze złożonej wcześniej rezygnacji i przekonać się – tak jak przekonało się już 2,55 mln pracowników - że PPK to najlepsza i najbardziej efektywna forma oszczędzania".

W ocenie Zapotocznego mechanizm autozapisu jest pewnego rodzaju delikatnym impulsem, ukierunkowaniem, które ma na celu pomagać ludziom podejmować lepsze wybory. W jego ocenie bowiem często pod wpływem emocji - bądź ze względu na ograniczoną wiedzę - nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje. - Tak też zrobiono w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wprowadzając automatyczny zapis do tego programu wszystkich osób spełniających określone w ustawie o PPK warunki, dając im przy tym możliwość wycofania swojego uczestnictwa w oszczędzaniu - stwierdził Zapotoczny. Przypomniał, że autozapis dla grupy wiekowej 18 – 55 lat dokonywany jest bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony pracownika.

Autor:JW

Źródło: PAP