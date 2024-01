Czołowi pracownicy NBP w radzie nadzorczej fundacji uczelni promowanej przez Czarnka

Uczelnia ze wsparciem NBP

Nie ma pieniędzy z NBP, więc nie ma konfliktu interesów

Po co powołano fundację? Odpowiedź Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika można streścić słowami "inni mają, to my też". Gdy o to zapytaliśmy stwierdzono bowiem, że "jak niemal każda uczelnia w Polsce i na świecie, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika powinna mieć własną fundację. Podobnie jak inne uniwersytety i ich fundacje, tak SGMK ma FENK, czyli Fundację Edukacji i Nauki Kopernik".