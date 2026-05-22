"Możesz mieć utrudniony dostęp". Banki ostrzegają

PKO Bank Polski, Erste, ING Bank Śląski, mBank, VeloBank, Nest Bank oraz Toyota Bank zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą napotkać utrudnienia w realizacji przelewów, płatnościach Blikiem czy logowaniu do bankowości internetowej i mobilnej.

PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że w niedzielę, w godzinach od 0.01 do 6.00, niedostępne będą serwisy internetowe oraz aplikacja mobilna.

"Płatności kartami będą działać bez zakłóceń. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty" - napisano w komunikacie.

Bank zachęcił również, by wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej.

Erste

Erste (dawniej Santander) także zapowiedział przerwę serwisową w najbliższy weekend. W nocy z piątku na sobotę między godziną 23.00 a 7.30 niedostępne będą następujące usługi:

  • bankowość internetowa;
  • przelewy zwykłe;
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash);
  • płatności w sklepach internetowych (Przelew24);
  • płatności Blik.

Od godziny 23.00 w piątek do 3.00 w sobotę aplikacja mobilna będzie działać w trybie ograniczonym - dostępny będzie jedynie podgląd salda, historii transakcji i zakupionych biletów. Dodatkowo od godziny 21.00 w piątek do 7.30 w sobotę nie będzie działał Kantor Erste.

W czasie przerwy klienci będą mogli płacić kartą w sklepach i internecie oraz korzystać z bankomatów i wpłatomatów.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski podał, że w sobotę, 23 maja w godzinach od 8.00 do 20.00, przeprowadzone zostaną prace technologiczne.

"Moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazała instytucja.

mBank

W sobotę, 23 maja, niedostępne będą także niektóre usługi mBanku.

"W godzinach 7.00-15.30 nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz aplikacji mBank Giełda. W tym czasie będziemy prowadzić zaplanowane prace rozwojowe. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał bank.

VeloBank

VeloBank poinformował, że w piątek, 22 maja między godziną 23.30 a 8.40, oraz w niedzielę, 24 maja od 0.00 do 8.00, niedostępna będzie bankowość mobilna i internetowa.

Nie można będzie między innymi:

  • zalogować się do bankowości internetowej i mobilnej,
  • zlecić przelewu.

Przerwa nie obejmie płatności kartą, zegarkiem czy telefonem w sklepach stacjonarnych, płatności kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em ani wpłat i wypłat gotówki w bankomatach.

"Pamiętaj, że w przypadku wszelkich problemów nasza infolinia czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą" - przypomniał VeloBank.

Nest Bank

"23 maja (sobota) w godzinach 0.00-7.00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne" - podał Nest Bank.

W komunikacie poinformował klientów, że niedostępne będą:

  • płatności Blik oraz Visa Mobile;
  • aplikacja mobilna i bankowość internetowa;
  • potwierdzenia płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości online;
  • płatności w sklepie internetowym przy użyciu linku do płatności;
  • zmiany limitów płatności w bankowości online.

"W tym czasie możesz płacić w sklepach stacjonarnych kartą, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay i zegarkiem oraz opaską Garmin Pay, Swatch Pay. Wypłacisz i wpłacisz też gotówkę kartą z bankomatów" - przekazał Nest Bank.

Z kolei w niedzielę, 24 maja w godzinach 8.00-13.00, klienci nie skorzystają z następujących usług:

  • 3D Secure (płatności kartą w internecie);
  • zmiana i podgląd limitów na karcie;
  • podgląd danych karty;
  • nadawanie oraz zmiana kodu PIN;
  • wydawanie kart wirtualnych;
  • aktywacja oraz zastrzeżenie karty plastikowej.

"W tym czasie możesz płacić w sklepach stacjonarnych kartą, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay i zegarkiem oraz opaską Garmin Pay, Swatch Pay. Wypłacisz i wpłacisz też gotówkę kartą z bankomatów. W sklepach internetowych możesz płacić w tym czasie BLIKIEM" - dodał Nest Bank.

Toyota Bank

Toyota Bank poinformował, że 24 maja 2026 roku w godzinach 7.00-16.00 planowane są prace serwisowe w systemach bankowych.

"W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych oraz usług tzw. szybkich płatności" - przekazano w komunikacie.

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
