Mogą być kłopoty z płatnościami i wypłatą gotówki. Banki ostrzegają

Polsce grozi utrata 75 miliardów euro z Funduszy Spójności, jeśli Trybunał Konstytucyjny nie zatwierdzi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - napisał Bloomberg. Głos w tej sprawie zabrał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. - Do Polski wpłynęły zaliczki w wysokości ponad 1 miliarda euro z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 - przekazał. Zdaniem Macieja Sokołowskiego, korespondenta TVN24 w Brukseli, problem może pojawić się, gdy dojdzie do rozliczania projektów i do Komisji Europejskiej wpłyną pierwsze faktury.