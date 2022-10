Szykują się utrudnienia dla klientów. Na liście największe banki w Polsce

czytaj dalej

Francuski producent samochodów DS 4 oferuje dość szeroką gamę pojazdów. Jednym z nich jest DS 4 – hatchback, charakteryzujący się wyrafinowaną stylistyką oraz użyciem najnowszych technologii, które stosowane są w samochodach biorących udział w wyścigach Formuły E. Cechuje je również niezrównany komfort podróżowania. To, co z pewnością ważne to możliwość jego personalizacji – tak pod kątem wersji wykończenia jak i wyboru silnika, który napędza to auto.