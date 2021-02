Czy można pracować zdalnie z dowolnego miejsca? Sprawdzamy

W trakcie pandemii wielu pracownikom marzy się możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca. Czy jest to jednak możliwe według obowiązujących przepisów? Wyjaśniamy.

Kodeks Pracy nie reguluje pracy zdalnej, tylko tak zwaną telepracę. Obecnie, na podstawie tak zwanej ustawy covidowej z marca ubiegłego roku, przedsiębiorcy mogą kierować pracowników do pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii oraz do trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Zgodnie z definicją telepracy z Kodeksu pracy, to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, ubezpieczyć go i pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Pracownik może też korzystać z własnego sprzętu - wtedy należy mu sią za to ekwiwalent pieniężny. Pracodawca ma prawo przeprowadzać w domu telepracownika kontrolę po uzyskaniu jego zgody.