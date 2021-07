Czy boimy się końca pracy zdalnej i powrotu do biura? Wyniki ankiety

Praca zdalna dla wielu to nowa normalność, z której może być trudno zrezygnować. Z raportu "Powrót firm do biura a pandemia COVID-19" wynika, że część pracujących zdalnie Polaków sceptycznie podchodzi do kwestii powrotu do biur - 44 procent pytanych zadeklarowało, że perspektywa ta wywołuje u nich stres i niepewność, a 7 na 10 ankietowanych nie jest gotowych na powrót do pracy stacjonarnej.

Wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że część z nas musiała zmienić tryb pracy ze stacjonarnego na zdalny. Choć przyzwyczajenie się do nowych realiów dla wielu nie było łatwe, to oswoiliśmy się z wykonywaniem zawodowych obowiązków w domowym zaciszu. Do tego stopnia, że teraz trudno jest niektórym sobie wyobrazić powrót dawnej normalności. Takie wnioski płyną z raportu "Powrót firm do biura a pandemia COVID-19", który został przeprowadzony przez Dailyfruits.

Powrót do biura - co o tym sądzą pracownicy?

W raporcie czytamy, że 44 proc. badanych pracujących zdalnie, na wieść o planowanym powrocie do biura odczuwa stres i zaniepokojenie. Obojętność względem tej perspektywy deklaruje 18 proc. osób, natomiast ulgę związaną z powrotem do biura czuje 16 proc. respondentów. Stres, który towarzyszy wielu pracownikom żegnającym się powoli z home office, wynika z obaw o własne zdrowie oraz braku poczucia bezpieczeństwa.

dailyfruits.pl

Lęk ten sprawia, że 7 na 10 pracujących zdalnie ankietowanych oraz 6 na 10 pracujących hybrydowo deklaruje brak gotowości na powrót do biura. Wśród największych barier respondenci wymienili uciążliwe dojazdy, a także fakt, że przyzwyczaili się do pracy zdalnej i na przestrzeni ostatnich miesięcy wypracowali nową rutynę, której nie mają ochoty drastycznie modyfikować. Kolejnym powodem sceptycyzmu pracowników są kłopoty z zorganizowaniem opieki nad dziećmi. Rodzice nie wiedzą bowiem, na jakich zasadach będą funkcjonować żłobki, przedszkola i szkoły.

dailyfruits.pl

Niemal połowa ankietowanych rozważa możliwość pracy w modelu hybrydowym, który zakłada podział tygodnia na dni pracy zdalnej i stacjonarnej. Choć 21 proc. badanych uważa, że praca hybrydowa nie jest dobrym rozwiązaniem, wśród wszystkich ankietowanych dominuje pozytywne nastawienie do tego modelu. Powracający do biur pracownicy wiedzą, co osłodziłoby im trudny etap adaptacji do nowej rzeczywistości. Aż 65 proc. pracowników chciałoby otrzymać od szefa upominek z tej okazji.

Jak wyjaśniono w raporcie, badanie zostało przeprowadzone poprzez wywiady telefoniczne z osobami decyzyjnymi w firmach - dyrektorzy i specjaliści HR, kadra zarządzająca (250 wywiadów) oraz poprzez ankietę online dla pracowników firm (502 ankiety wśród respondentów w wieku 18-65 lat).

Autor:kris

Źródło: PAP