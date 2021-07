Rynek pracy rozgrzany do czerwoności. Lepszy wynik niż w 2019 roku

W czerwcu rekruterzy i pracodawcy opublikowali w internecie prawie 323,3 tysiąca ofert pracy - wynika z danych udostępnionych "Rzeczpospolitej" przez agencję zatrudnienia Adecco. Gazeta zauważa, że to wynik lepszy nawet w porównaniu do 2019 roku.

"Rz" pisze, że tegoroczny czerwiec rozgrzał do czerwoności portale i firmy rekrutacyjne. Prawie 323,3 tys. opublikowanych ofert pracy, to najwyższy wynik od początku pandemii. To także o 28 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem oraz o ok. 10 proc. więcej niż w czerwcu 2019 roku.