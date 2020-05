Praca tylko do 44. roku życia i koniec. Polacy z najgorszym wynikiem ze wszystkich państw

Polacy są przekonani, że ich stan psychiczny i fizyczny pozwoli na pracę jedynie do 44. roku życia - wynika z międzynarodowego badania agencji Ipsos. To najgorszy wynik ze wszystkich przebadanych państw.

Pracownicy wszystkich przebadanych państw uważają, że będą zdolni do wykonywania pracy średnio do 60. roku życia. Najgorzej swój stan psychiczny i fizyczny, mający pozwolić na pracę, oceniają Polacy. Nasi rodacy uważają, że wyczerpie się on już do 44. roku życia. Oprócz Polaków tylko Malezyjczycy twierdzą, że nie będą zdolni do pracy przed 50. rokiem życia.