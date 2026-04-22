Z kraju Sytuacja na rynku pracy. "Perspektywy są niepewne" Oprac. Paulina Karpińska |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GUS podał we wtorek, że w marcu br. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 652,19 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w ujęciu rocznym i 5,7 proc. miesiąc do miesiąca. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,9 proc. rdr oraz o 0,1 proc. mdm.

Ekonomiści: może wzrosnąć popularność umów cywilnoprawnych

Zdaniem ekonomistów PZU popyt na pracę pozostaje osłabiony, presja płacowa stopniowo maleje, a "perspektywy są niepewne". Rosnące koszty związane z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie "mogą nasilić napięcia, szczególnie w branżach o niskich marżach". Dodali, że nominalnie dynamika płac utrzymuje się poniżej średniej z ostatnich pięciu lat.

"Ścieżka zatrudnienia nadal porusza się płaską trajektorią z poprzednich trzech lat i wciąż nie widać w niej wyczekiwanej poprawy. Przy osłabionej jednocześnie aktywności rekrutacyjnej, będzie to oznaczać coraz większą rywalizację o etaty i coraz dłuższy czas poszukiwania pracy" - ocenili ekonomiści PZU.

Ich zdaniem wzrośnie popularność pracy wykonywanej na umowach cywilnoprawnych lub działalności gospodarczej.

Wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na polski rynek pracy

Ekonomiści podkreślili takż, że ostatni wzrost cen surowców i zakłóceń w łańcuchach dostaw po wybuchu wojny w Iranie - zwłaszcza jeżeli utrzyma się ona przez dłuższy czas - będzie wzmacniać presję kosztową w firmach.

W sektorach, w których marże już obecnie są niskie, może być to wyzwaniem dla utrzymania konkurencyjności, co dodatkowo mogłoby uderzyć w ich aktywność na rynku pracy.

OGLĄDAJ: TVN24