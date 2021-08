Pracownicy ze Wschodu poszukiwani. Zapotrzebowanie wróciło do poziomu sprzed pandemii

Praca w Polsce

Dlatego - jak dodał - "nie widać wyhamowania chęci zatrudniania kadry ze Wschodu i to nawet teraz, gdy mamy do czynienia z pandemią". "Tylko w pierwszej połowie tego roku wydano niemal milion oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu, czyli aż o 63 procent więcej niż w pandemicznym 2020 roku i o 18 procent więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku" - zauważył Inglot.

Pracownicy ze Wschodu

Co więcej - jak wynika z badania Personnel Service - co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przed pandemią takie plany miała co dziesiąta firma.

Ponadto, co trzeci polski pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. To wzrost o 3 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Większość, bo 49 proc. firm, że ma neutralne nastawienie do Ukraińców, a negatywne odczucia zgłasza 8 proc. przedsiębiorców.