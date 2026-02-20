Logo TVN24
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"

Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Trudna praca lotniska w środku zimy
Spółka Polskie Porty Lotnicze zawarła umowę kredytową o wartości 3,3 miliarda złotych z konsorcjum banków. Finansowanie ma wesprzeć modernizację Lotniska Chopina w Warszawie oraz umożliwić kapitałowe zaangażowanie PPL w realizację projektu Port Polska.

Jak poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, kwota 3,3 mld zł stanowi finansowy fundament dla realizacji Strategii Zintegrowanej, umożliwiając zarówno niezbędną modernizację Lotniska Chopina, jak i kapitałowe zaangażowanie PPL w budowę nowego hubu - Portu Polska. Bank Pekao pełni funkcję agenta zabezpieczeń oraz agenta kredytu.

Środki gwarantem przepustowości

- Zabezpieczone dziś środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL - będzie miał jakże ważny wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Podkreślił, że polski rynek lotniczy rozwija się znacznie szybciej niż rynki zachodnioeuropejskie.

Łukasz Chaberski, Cezary Stypułkowski, Agnieszka Pietkun
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Źródło: PAP/Albert Zawada

- Podpisana umowa o wartości 3,3 miliarda złotych to "dowód ogromnego zaufania instytucji finansowych" do strategii i kondycji spółki - podkreślił prezes PPL Łukasz Chaberski.

- Te środki to paliwo dla naszego rozwoju. Pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody - dodał szef PPL.

Strategiczny etap rozwoju PPL

Jak przekazały PPL, umowa kredytowa została przygotowana z możliwością uzgodnienia warunków finansowania w formule Kredytu Powiązanego ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainability-Linked Loan) lub Zielonego Finansowania (Green Loans). Rozwiązania te są spójne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju PPL na lata 2025-2035.

Szef rady nadzorczej PPL i prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Filip Czernicki przypomniał, że PPL obejmie udziały w spółce celowej, angażując kapitałowo łącznie ok. 4,6 mld zł do 2032 roku, z czego istotna część pochodzić będzie z pozyskanego właśnie finansowania dłużnego. - To modelowy przykład konsolidacji rynku, gdzie PPL wnosi do projektu Port Polska swoje aktywa, kadry i wieloletnie know-how - zaznaczył Czernicki.

- Pozyskane przez PPL środki umożliwią realizację projektów o znaczeniu pokoleniowym. Udzielone finansowanie wspiera budowę silnej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury lotniczej w Polsce. Jesteśmy gotowi nadal wspierać te ambicje – odpowiedzialnie, stabilnie i długoterminowo - zadeklarował prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

- Umowa to dobrze przygotowany projekt finansowy, który daje PPL stabilne środki na kolejne lata. Jako bank chcemy wspierać inwestycje, które mają jasny plan, solidne uzasadnienie i realny wpływ na gospodarkę. Modernizacja Lotniska Chopina i udział PPL w budowie nowego portu to właśnie takie przedsięwzięcia – dodał prezes PKO BP Szymon Midera.

Modernizacja Lotniska Chopina

Spółka PPL jest jeden z największych podmiotów lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

Modernizacja stołecznego Lotniska Chopina ma kosztować ok. 940 mln zł i zwiększyć jego przepustowość do ponad 30 mln pasażerów rocznie. W 2025 r. lotnisko obsłużyło 24 mln pasażerów. Ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska, co jest planowane na 2032 r. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony do nowego portu.

pc

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Polskie Porty LotniczeBank PekaoPKO BPBank Gospodarstwa KrajowegoLotnisko Chopina
