Udział w PPK pracowników Kancelarii Sejmu. Większość poza programem

Niecałe 36 procent uprawnionych pracowników Kancelarii Sejmu nie wypisało się Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z odpowiedzi kancelarii na zapytanie ekonomisty Rafała Mundrego. To mniejszy odsetek niż w dużych firmach oraz w instytucjach odpowiedzialnych za wdrożenie PPK. Jest to jednak wynik lepszy niż średnia dla całego programu.

Ilu pracowników Kancelarii Sejmu przystąpiło do PPK?

"Rzeczpospolita" zwróciła uwagę, że jest to "wynik gorszy niż w instytucjach odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie PPK". Następnie gazeta podała, że w Komisji Nadzoru Finansowego do programu zgłosiło się 68 proc. uprawnionych pracowników, w Ministerstwie Finansów - 61 proc., w Ministerstwie Rozwoju - 77 proc., a w Polskim Funduszu Rozwoju - 100 proc.

Ile osób i pracowników przystąpiło do PPK?

"Zaskoczony nie jestem takim wynikiem. Co najwyżej na plus. Patrząc na cały kraj i 21 proc. partycypacji w PPK, w Kancelarii Sejmu mamy sukces. Co prawda nie jest to 75 proc. jak w OSR do ustawy, ale nadal dużo lepszy wynik. Jak się robiło Skok na OFE wdrażając PPK to takie mamy skutki" - skomentował na Twitterze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.