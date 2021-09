Udział w PPK pracowników Kancelarii Senatu. Większość poza programem

Niecałe 29 procent uprawnionych pracowników Kancelarii Senatu nie wypisało się Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z odpowiedzi kancelarii na zapytanie ekonomisty Rafała Mundrego. To jeszcze mniejszy odsetek niż w Kancelarii Sejmu. To też gorszy wynik niż w dużych firmach oraz w instytucjach odpowiedzialnych za wdrożenie PPK, a zbliżony do średniej dla całego programu.