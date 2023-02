PPK. Ważny termin dla pracowników. "Jutro 8 milionów ludzi zacznie podejmować decyzje"

We wtorek 28 lutego wygasają deklaracje pracowników o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których deklaracje wygasły. Pracownicy przed 55. rokiem życia, którzy nie zmienili zdania i nie chcą korzystać z tej oferty, powinni złożyć deklarację jeszcze raz.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku udział w PPK jest dobrowolny i każdy pracownik może z niego zrezygnować. Jednak co 4 lata odbywa się automatyczny ponowny zapis i właśnie nadszedł ten czas.

Jeśli nie złożymy rezygnacji, to pierwsza wypłata po 1 marca 2023 r. będzie pomniejszona o wpłatę na PPK. Pieniądze będą przekazywane do instytucji finansowej (z którą nasza firma ma umowę) od 1 do 17 kwietnia.

Automatyczny zapis do PPK dotyczy pracowników, którzy ukończyli 18., a jednocześnie nie ukończyli 55. roku życia.

Wiceprezes PFR zachęca do PPK: 100 zł zaoszczędzone to dodatkowe 100 zł od państwa i pracodawcy

Obecnie w programie PPK uczestniczy ok, 2,5 mln Polaków wobec 11 mln uprawnionych.

- Jutro 8 milionów ludzi zacznie podejmować decyzje, czy przystąpić do PPK, czy nie. To jest dlatego ważne, że każdy, kto podejmie decyzję świadomą: być lub nie być, zrobi sobie, kolokwialnie mówiąc, finansową krzywdę albo finansowy prezent. Jeżeli dana osoba zostanie w PPK, to do każdego zaoszczędzonego 100 złotych pracodawca i państwo dołożą mu kolejne 100 złotych - powiedział we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia Bartosz Marczuk z Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Od 1 do 31 marca, jeżeli pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji z PPK, automatycznie stanie się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych – wskazał wiceprezes PFR.

- Osoby, które zarabiają do 120 procent minimalnej pensji, czyli do około 4200 złotych brutto, wystarczy, że wpłacą 0,5 procent pensji do PPK, a pracodawca dołoży im 1,5 procent - dodał.

Pieniądze z PPK można wypłacić przed przejściem na emeryturę, aczkolwiek wówczas zapłacimy tzw. podatek Belki (od zysków kapitałowych) i przepadną pieniądze, które dopłaca nam państwo (wpłata powitalna ze strony państwa wynosi 250 zł, a roczna - 240 zł).

PPK zasady dopłat

Podstawowe wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych wyglądają następująco: z pensji pracownika potrącane jest 2 proc. jego wynagrodzenia brutto (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.), a dodatkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika wpłaca pracodawca.

Należy pamiętać, że 2 proc. pensji brutto pracownika potrącane jest z wynagrodzenia, co oznacza mniejsze wynagrodzenie wpływające na konto. Do tego pracodawca ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od swojej wpłaty.

PPK, czy warto?

Na pytanie o to, czy warto oszczędzać za pomocą Pracowniczych Planów Kapitałowych każdy musi zdecydować sam, to kwestia bardzo indywidualna, najczęściej zależna od poziomu jego zarobków. Warto w tym miejscu przypomnieć wyniki badania opinii przeprowadzone na zlecenie PFR, które zostały opublikowane w 2020 roku, a więc dwa lata po funkcjonowaniu programu, gdy wiedza na jego temat była już nieco bardziej rozpowszechniona.

Najczęściej wymieniane wady PPK postrzegane przez Polaków to:

Zależność od administracji państwowej i brak gwarancji – przeważa niskie zaufanie do instytucji państwowych i obawy, że obecne zasady PPK mogą ulec zmianie (z likwidacją PPK włącznie) w wyniku decyzji politycznych. Skojarzenia z OFE – negatywne i wciąż świeże doświadczenia związane z okrajaniem OFE w wyniku decyzji politycznych wywołują sceptyczny stosunek do obietnic przyszłych zysków i nienaruszalności prywatnych środków uczestników. Niskie saldo wpłat – niewielkie środki odkładane w ramach PPK nie są traktowane jako wystarczające do zapewnienia godnego poziomu życia na emeryturze. Warunki wypłaty przed 60 r.ż. – brak możliwości wypłaty powyżej 25 proc. środków (bez potrąceń) w sytuacji poważnej choroby, brak możliwości wypłaty bez potrąceń przy innych wydarzeniach losowych, np. utracie pracy. Warunki wypłaty po 60 r.ż. – brak możliwości wypłaty 100 proc. środków jednorazowo bez potrącenia podatku od zysku, konieczność wypłaty 75 proc. środków w ratach (minimum 120 rat). Zależność od wpłat pracodawcy – obawy o to, czy pracodawcy będą rzetelnie partycypować w programie, czy będzie istniał skuteczny mechanizm prawny egzekwujący od nich wpłaty. Gromadzenie składek PPK w sytuacji utraty pracy – niepokój związany z brakiem wiedzy, jak działa PPK w sytuacji utraty pracy: kto będzie wtedy płacił składki? Czy można je będzie wypłacić? Niepewność zysków – brak przekonania, że gromadzone w PPK środki będą zarządzane kompetentnie, a ewentualne zyski nie zostaną pochłonięte przez koszty administracyjne.

Z drugiej strony Polacy wskazywali najczęściej na następujące zalety PPK: Automatyczność i regularność - łatwiej odkładać, gdy środki są pobierane automatycznie, bez angażowania uczestników. Zewnętrzna dyscyplina, "bacik nad głową" – potrącenia z wcześniejszej wypłaty skutecznie zniechęcają do uszczuplania zgromadzonych środków. Niewielkie obciążenie finansowe – mała kwota pobierana z wynagrodzenia na konto PPK sprawia, że odkładanie jest nieodczuwalne dla budżetu, "nie powoduje bólu". Wkład pracodawcy i państwa – to dodatkowy przychód, stanowiący jednoznaczną korzyść z uczestnictwa w PPK, "dodatkowe, darmowe pieniądze". Rezerwa finansowa – środki zgromadzone w PPK stanowią pieniądze "na czarną godzinę", które można wycofać w sytuacji kryzysowej (choć z potrąceniami) i z nich skorzystać. Elastyczność – możliwość modyfikowania wysokości składek pracownika i pracodawcy traktowana jest jako realny wpływ na strategię oszczędzania w ramach PPK. Transparentność – dostęp do informacji o stanie konta, a tym samym możliwość sprawdzania wpłat i zysków z inwestycji zapewniają poczucie kontroli sprawowanej nad swoimi oszczędnościami.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP