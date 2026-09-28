Z kraju Pozywają Skarb Państwa na miliardy. Chodzi o decyzję Morawieckiego Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk: ceny energii muszą spaść, zablokujemy zmiany w ETS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP

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Decyzję o interwencyjnym imporcie węgla podjął w 2022 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Zlecono to dwóm spółkom Skarbu Państwa - PGE Paliwa i Węglokoksowi. Celem było zabezpieczenie odpowiednich zapasów w związku z kryzysem energetycznym, jaki wywołała agresja Rosji na Ukrainę.

PG Silesia pozywa Skarb Państwa

Spółka Bumech w poniedziałkowym raporcie oceniła, że decyzja o interwencyjnym imporcie węgla - przy jednoczesnym zapewnieniu dwóm państwowym spółkom "gwarancji finansowych, pokrycia pełnych kosztów (...) oraz priorytetu logistycznego w portach i na kolei" - doprowadziła do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce.

Szkodę rzeczywistą oraz szacunkową utratę korzyści wyliczyła na ok. 5,1 mld zł.

Zarząd spółki PG Silesia podjął w czerwcu próbę ugody ze Skarbem Państwa. W związku z jej brakiem złożył pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie.

PG Silesia

PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach to największa prywatna kopalnia węgla w Polsce. Pod koniec 2025 r. załoga kopalni dowiedziała się o planowanych zwolnieniach, które miały objąć ok. 750 osób. Doprowadziło to do podziemnego protestu w okresie Bożego Narodzenia, a następnie porozumienia między związkowcami, pracodawcą i rządem.