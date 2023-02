Pożyczył 500 złotych, dług urósł do 280 tysięcy. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Z 500 złotych do 280 tysięcy urósł dług mieszkańca Bytomia, który znalazłszy się w trudnej sytuacji finansowej zwrócił się do firmy oferującej mikropożyczki. Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego. Sędziowie uznali, że umowa między mężczyzną a firmą naruszała "porządek prawny" i uchylił nakaz zapłaty.