Rośnie zainteresowanie chwilówkami. "Wpuszczamy się w pętlę długów"

Polacy toną w długach - pokazuje to najnowszy raport w tej sprawie. Czasy są trudne, a pieniędzy coraz mniej. Lawinowo rośnie zainteresowanie chwilówkami. Aleksandra Kąkol przestrzega, jak się nie dać oszukać i na co zwracać szczególną uwagę. Materiał z magazynu "Polska i Świat".

Zadłużamy się coraz bardziej. Coraz częściej decydujemy się też na chwilówki. - Byłam zmuszona przez sytuację życiową. Liczyłam się z tym, że się dużo więcej oddaje, ale jeżeli człowieka przyciśnie, to nie myśli się wtedy. Jeśli miałaby możliwość, to na pewno bym nie skorzystała z takiej chwilówki. Jedną brałam tysiąc złotych, ale oddać trzeba prawie trzy - mówi pani Magda.

Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez system bankowy i prawny, zwraca uwagę, że takich sytuacji jest coraz więcej. - Nie tylko ludzie mówią, ludzią mówią przez łzy, płaczą, co robić panie Romanie. Bo takich sytuacji namnożyło się bardzo dużo - zauważa.

Jak wynika z raportu Instytutu Badań Pollster dla programu "Życie na kredycie" TTV ponad połowa (57 proc.) badanych uważa, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego roku pogorszyła się. Częściej deklarują to osoby po 55. roku życia oraz te utrzymujące się wspólnie z kimś.

- Zubożenie tych biednych ludzi, strach przed wyłączeniem prądu, gazu, wizytą windykatora, powoduje, że szukamy natychmiastowo gdzieś, gdzie można zapłacić, żeby nie wyłączyli prądu, żeby nie przejść na świeczki, w związku z powyższym gotowi jesteśmy podpisać każdą umowę - mówi Sklepowicz.

Nawet taką zaoferowaną przez firmę pożyczkową, co do której jest wiele wątpliwości, bo nie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Takie nie sprawdzają, czy klient jest w stanie spłacić pożyczkę, więc może ją wziąć każdy i wtedy ryzyko jest największe.

- Często my sobie nie zdajemy sprawy, że wpuszczamy się w pętlę długów. Każda pożyczka jest dobra tylko w sytuacji, w której już pożyczając te pieniądze mamy plan jak je spłacić. W sytuacji, w której pożyczka jest na spłatę jakiegoś innego długu, to już jest niedobrze - podkreśla Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, autor bloga Subiektywnie o finansach.

Wartość pożyczek najwyższa od lat

Tylko we wrześniu br. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 301,8 tys. nowych pożyczek o wartości 755 mln zł. To kwota o ponad 14 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W sierpniu br. było ich jeszcze więcej, bo ponad 330 tys. o wartości 856 mln zł, co stanowiło wzrost o 29 proc. rok do roku. Była to najwyższa miesięczna wartość udzielonych pożyczek przez firmy pozabankowe od 5 lat.

- Wzrost dotyczy dwóch segmentów pożyczek pozabankowych, to znaczy pożyczek miedzy 3 a 5 tysięcy i pożyczek takich do 500 złotych, czyli kupuj teraz a plac później. Natomiast te 3-5, to są pożyczki związane prawdopodobnie z potrzebami pożyczkowymi osób, które w tym momencie mogą mieć problemy już z budżetowaniem swojego budżetu domowego - wskazuje dr Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Najpopularniejsze pożyczki to jednak nadal te do 1 tys. zł. - My po prostu potrzebujemy pieniędzy od pierwszego do pierwszego, po to, żeby przeżyć, po to, żeby zapłacić rachunki - mówi Samcik.

"Pożyczanie pieniędzy wiąże się zawsze z oprocentowaniem"

Co zrobić, aby nie narazić się na większe kłopoty. Na co zwrócić uwagę? - Pożyczanie pieniędzy wiąże się zawsze z oprocentowaniem i kosztami pozaodsetkowymi, czyli różnymi prowizjami, opłatami, czasami ubezpieczeniami. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć i zobaczyć ile ten pieniądz będzie nas kosztował. Jeśli pożyczamy 1500 złotych, a musimy oddać za miesiąc czy za dwa miesiące 1700 to znaczy, że te dwa miesiące kosztują nas 200 złotych - tłumaczy dziennikarz ekonomiczny.

Największą pułapką jest nadal niedokładne czytanie umowy. - Jak widzimy procent albo półtora procent odsetek kredytu, to sobie wyobrażamy, że to jest miesięczny. Tylko nie doczytał, że to półtora procent to dzienne oprocentowanie - zwraca uwagę Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez system bankowy i prawny.

Zdaniem ekspertów warto wcześniej pójść do pracodawcy, którym może dysponować funduszem zapomogowym lub pożyczyć od rodziny albo wesprzeć się debetem w banku.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24