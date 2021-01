Firmy kontra państwo. Gotowe są kolejne pozwy za lockdown

Pozwy przeciwko Skarbowi Państwa

"DGP" podawała, że na drogę sądową wkraczają też hotelarze. W tym tygodniu miały być wysłane do wojewodów, z wiadomością do premiera Mateusza Morawieckiego, wezwania do zapłaty odszkodowania za szkody i utracone korzyści. Jeśli nie nastąpi wypłata pieniędzy w ciągu 7 dni, będą złożone pozwy. Gotowych jest na to - wg dziennika - ponad 20 przedsiębiorców.