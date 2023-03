"Po prawie 50 latach działalności w tym miejscu zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz ukochany bar"

Wyjaśniono przy tym, że do "podjęcia tak trudnej decyzji" zmusiły zarządcę "drastyczne podwyżki gazu i prądu, a także wciąż rosnące koszty surowców i wysoka inflacja ".

Wzrost cen gazu i prądu

- Cały czas czekamy za decyzję, czy cena zostanie zamrożona na poziomie z roku poprzedniego, kiedy metawatogodzina kosztowała 200 złotych - podkreślił. - Ustawa była głosowana w Senacie, są do niej poprawki. W tym tygodniu ma się odbyć głosowanie w Sejmie - zauważył.

Senat zaakceptował poprawkę do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, rozszerzającą grupę firm uprawnionych do tańszego gazu. Umożliwia ona wszystkim piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie, wynoszącej 200,17 zł za MWh. Poprawka zmierza do tego, aby z pomocy państwa mogły skorzystać również piekarnie niespełniające warunku tzw. kryterium kodu podstawowego i bez zastosowania kryterium procentowego udziału kosztów związanych ze sprzedażą pieczywa i wyrobów cukierniczych w całej działalności podmiotu.