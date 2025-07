Apel o pilny przegląd poddaszy. Po pożarze w Ząbkach

Apel

"Szczególnej uwagi wymagają przestrzenie, które mogły zostać samowolnie zaadaptowane lub są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np. do przechowywania materiałów łatwopalnych. Budowanie poddaszy bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń sprzyja właśnie takim tragediom, jakie miały miejsce w budynku w Ząbkach" - czytamy w komunikacie.

"Przepisy już dziś nakładają obowiązek zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń oraz ich bieżącej konserwacji i kontroli, które powinny się odbywać minimum co roku (lub dwa razy do roku w szczególnych przypadkach uwzględniających kubaturę i typ budynku) oraz raz na pięć. Wpływają one na bezpieczne użytkowanie budynku. Przeglądu poddaszy w budynkach wielorodzinnych powinni regularnie dokonywać zarządcy lub administratorzy. Strychy w budynkach jednorodzinnych stanowią bardzo często składowisko rozmaitych przedmiotów, które w razie pożaru stanowią doskonałą pożywkę dla ognia - dodano.