Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pożar przy stacji Starlink. "To nie jest własność Exatela"

|
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o pożarze przy stacji Starlink: to jest polska własność
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego pożar przy stacji Starlinków na Mazowszu mógł być efektem działań hybrydowych Rosji. Wbrew informacjom ministra jej operatorem nie jest państwowa spółka telekomunikacyjna Exatel. "Exatel nie jest podmiotem, który zapewnia monitoring i inne systemy zabezpieczeń tego miejsca" - napisała firma w odpowiedzi na pytania TVN24.

W środę wieczorem doszło do pożaru przy naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. W ocenie wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji, która jest "hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie".

Tusk: źle to wygląda
Dowiedz się więcej:

Tusk: źle to wygląda

TVN24

Gawkowski o pożarze na Mazowszu

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział na antenie TVN24, że "nie można wykluczyć akcji sabotażowej". - Mamy do czynienia z podpaleniem, które miało mieć wpływ na infrastrukturę krytyczną oraz infrastrukturę wpływającą na to, czy działa internet - powiedział.

Są to - jak stwierdził Gawkowski - działania wskazywane jako modus operandi rosyjskich służb, które planują w Polsce sabotaże.

"Modus operandi rosyjskich służb"
Źródło: TVN24

- Ta instytucja i te wszystkie działania skupione są też wokół Ukrainy, działalności Starlinków na Ukrainie i dostarczania internetu dla ukraińskiej armii, która walczy z Rosjanami. To jest całość procesu, który pokazuje, jak dzisiaj będą walczyć Rosjanie - powiedział minister na antenie TVN24.

Gawkowski podkreślił, że służby rosyjskie "dzisiaj chcą paraliżować infrastrukturę krytyczną, wyłączyć wodę, gaz, sparaliżować internet, doprowadzić do tego, że np. nie będziemy mieli dostępu do bankomatów". Minister powiedział, że operatorem stacji jest polski operator, firma Exatel. - To jest polska stacja, to jest polska własność, to jest polska infrastruktura - powiedział.

Jednak w odpowiedzi na pytania TVN24 spółka stwierdziła, że "infrastruktura nie jest własnością Exatel".

Exatel wyjaśnia słowa premiera

Spółka telekomunikacyjna należąca do Skarbu Państwa stwierdziła w odpowiedzi na pytania dotyczące skali szkód wywołanych pożarem, że "nie ma takiej wiedzy".

"Nie jesteśmy operatorem infrastruktury. Nie jesteśmy też właścicielem infrastruktury. Monitoring obiektu pozostaje poza kompetencją Exatel. Exatel dzierżawi grunt, który poddzierżawia klientowi, stąd Exatel nie jest podmiotem, który zapewnia monitoring i inne systemy zabezpieczeń tego miejsca" - napisała spółka. Spółka przekazała, że dostarcza usługę transmisji danych.

"Zdarzenie nie wpływa na usługi świadczone przez Exatel" - dodała.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
starlinkKrzysztof Gawkowski
Zobacz także:
Mark Zuckerberg
Asystent AI w kieszeni. Meta pokazała nowe urządzenie
Tech
Adam Glapiński
Media: w Narodowym Banku Polskim szykują się podwyżki
Z kraju
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki
Z kraju
berbera somalia - Benji Chung shutterstock_2750299667
Coraz więcej ataków somalijskich piratów. Wykorzystują nową sytuację
Ze świata
cyberbezpieczenstwo shutterstock_2517566697
AI włamało się do rządowego systemu. "Zniewaga, która nie może pozostać bez reakcji"
Ze świata
shutterstock_1891963774
Ludzie za telefonami AI Mety. Pracownicy obawiali się o dane
Tech
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Nagła zmiana nastrojów. Rynek reaguje na rozmowy z Iranem
Rynki
Sam Altman
Liderzy branży AI ostrzegają ONZ. "Może stanowić zagrożenie dla całej ludzkości"
Tech
Donald Trump
"Poważna porażka Trumpa". Biały Dom musi cofnąć zakaz
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
USA i Chiny przedłużają rozejm handlowy
Ze świata
Siedziba FBI, Waszyngton
Włamanie na serwery FBI. "Nie robimy tego dla pieniędzy"
Ze świata
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Śledztwo w sprawie Pornhuba. Platformie grozi wielomilionowa kara
Ze świata
Oslo, Norwegia
Norwegia zbuduje własny system obliczania czasu. To odpowiedź na działania Rosji
Ze świata
pap_20240805_30A
Kreml obniża prognozy. Na rynek trafi mniej rosyjskiego gazu
Ze świata
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Strategiczne porozumienie z Czechami podpisane
Turystyka
Droga do jawności majątkowej polityków
Złoty coraz tańszy. "Najsłabsze poziomy od ponad dwóch lat"
Pieniądze
Tumbler Ridge
OpenAI i jego szef pozwani po strzelaninie w kanadyjskiej szkole
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Ceny paliw w Polsce dalej rosną. "Ponury obraz"
Pieniądze
shutterstock_373279519
Ważne porozumienie państwowej spółki z wykonawcami elektrowni jądrowej
Z kraju
Głosowanie
Polacy pytają AI, na kogo głosować. Ekspert ostrzega
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Podwojenie zarobków. Milionowe pensje w zarządach spółek
Pieniądze
pap_20100719_0QX
Iran ogłasza sukces. Wraca moc na największym złożu na świecie
Ze świata
Lotnisko LaGuardia w Nowym Jorku
Przecięty kabel wywołał paraliż. "Moment awarii był wyjątkowo niefortunny"
Ze świata
Kristalina Georgiewa
"Schody, które nie prowadzą do nieba"
Ze świata
Donald Trump w Irlandii
Interesy giełdowe Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w lipcu
Ze świata
"Zęby smoka" w Estonii
"Zęby smoka". Miały odstraszać, a przyciągają
Turystyka
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
UOKiK nakazał zwrot opłat klientom operatora
Z kraju
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
W Polsce spada liczba entuzjastów sztucznej inteligencji. Rośnie niepokój, także wśród młodych
Tech
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Nowe dane dotyczące bezrobocia
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Rynek dawno tego nie widział. Najdłuższa seria od ponad roku
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica