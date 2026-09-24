Z kraju Pożar przy stacji Starlink. Jej operatorem jest państwowa spółka Wiktor Knowski |

Dobrzyński: badane są różne wersje pożaru przy stacji Starlink Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OleksSH/Shutterstock

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W środę wieczorem doszło do pożaru przy naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. W ocenie wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji, która jest "hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie".

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Gawkowski o pożarze na Mazowszu

- Operatorem tej stacji jest firma Exatel, to jest państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z tych elementów zapewniających bezpieczeństwo internetowe, dostarczających internet, przesył internetowy przez Polskę, również dla Ukrainy - powiedział w czwartek w TVP Info Gawkowski.

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Minister wskazał, że wyłączenie takich stacji spowodowałoby przerwy w dostawach internetu, a co za tym idzie również zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów. - Jest to kolejny element wojny hybrydowej, z którą się mierzymy - zaznaczył minister.

Czym zajmuje się spółka Exatel

Firma Exatel jest na rynku od 2004 roku. To polski dostawca technologii telekomunikacyjnych, teleinformatycznych (ICT) i cyberbezpieczeństwa. Dysponuje jedną z największych sieci telekomunikacyjnych w Polsce o długości ponad 23 tys. km. Firma współpracuje z ponad 400 operatorami na całym świecie.

Exatel jest spółką pod nadzorem Skarbu Państwa, która obsługuje m.in. MSWiA, MON, MSZ, KPRM, Sejm i Krajowe Biuro Wyborcze. Firma obsługuje też krajowych i zagranicznych klientów komercyjnych - m.in. z sektora finansów, energetyki oraz e-commerce, w tym PGE, PKO Bank Polski i BGK.

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Exatel zaprojektował i zbudował także Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną (OST) do bezpiecznej komunikacji administracji rządowej. Korzystają z niej również najważniejsze systemy odpowiadające za bezpieczeństwo Polaków, m.in. numer alarmowy 112, System Rejestrów Państwowych (zawiera kluczowe dane polskich obywateli) czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Exatel dołączyło w tym roku do programu PWCyber, wzmacniając współpracę z administracją publiczną w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Do 2017 całościowym właścicielem spółki była Polska Grupa Energetyczna. W marcu 2017 PGE sprzedała Exatel Skarbowi Państwa za kwotę 368 mln. Firma jest nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

"Z naszych usług korzysta sektor bankowy, energetyczny, giełdy, korporacje i przedsiębiorstwa, których placówki rozsiane są po całej Europie" - czytamy na stronie firmy.