Pożar Marywilskiej 44. Sprzedawcy mają czas tylko do piątku

"We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów - przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty" - czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej ZUS . Jego autorzy dodali, że powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń mogą pomóc w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Specjalny numer dla przedsiębiorców

W komunikacie podano, że dodatkowo od 13 do 17 maja w godz. od 8 do 15 pod specjalnym numerem telefonu 22 590 25 01 przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek. "Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl)" - poinformował ZUS.