Wielki pożar przy Marywilskiej 44. Jest reakcja inwestorów

Pożar przy Marywilskiej 44

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział, że w poniedziałek lub we wtorek podjęte zostaną decyzje na temat dalszych działań. Nie wykluczył uruchomienia środków kryzysowych, by udzielić pomocy materialnej najemcom centrum. "Może to być utrudnione ze względu na to, że najemcy są przedsiębiorcami. Nie ma przewidzianej do tego odpowiedniej procedury, co nie znaczy, że nie może się ona pojawić" - zaznaczył Frankowski. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek poinformował, że teren przy Marywilskiej 44 jest własnością miasta. Jak powiedział, teren jest szeroki, objęty wielorakimi roszczeniami dawnych właścicieli, miasto nigdy nie miało w planach sprzedaży działki.