Duża zmiana powierzchni Polski. Nowe dane GUS

Powierzchnia Polski powiększyła się o 121 106 hektarów, czyli około 1211 kilometrów kwadratowych, w porównaniu do poprzedniego roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wyjaśnił przy tym, że zmiany związane są z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego.

"W porównaniu do roku poprzedniego powierzchnia Polski zwiększyła się o 121 106 ha (z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha)" - podał GUS w raporcie "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 r.". Oznacza to, że terytorium naszego kraju powiększyło się o około 1211 km kw. do ok. 313 931 km kw.