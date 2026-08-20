"Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy
Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. było wyższe o 6,6 proc. rdr o 1,1 proc. mdm. Konsensus PAP zakładał wzrost o 6,2 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.
Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie
Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. rok do roku, wobec oczekiwanego spadku o 0,9 proc. W ujęciu miesięcznym wzrosło natomiast o 0,1 proc., podczas gdy prognozy zakładały brak zmian.
"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lipcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii - kwartalnych, rocznych i uznaniowych - a także nagród z okazji Dnia Leśnika, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych" - wyjaśnił GUS.
Komentarze ekspertów
"Potężne zaskoczenie na płacach w lipcu, które wzrosły o 6,8 proc. rdr. zamiast konsensusowego 6,2 proc. Niespodzianka to efekt kumulacji kilku czynników: premii w górnictwie, energetyce, leśnictwie oraz niskiej bazy z ubiegłego roku. Momentum płac mocno w górę, ale tylko chwilowo" - stwierdzili w mediach społecznościowych analitycy Pekao.
Z kolei eksperci ING zwrócili uwagę, że "presja płacowa pozostaje niska i nie generuje istotnych ryzyk inflacyjnych".
"Zatrudnienie nadal spada (-0,8 proc. rdr.). Źródeł presji na wzrost cen szukalibyśmy dziś głównie w surowcach energetycznych i geopolityce" - napisali.
"W ujęciu realnym płace wzrosły o 3,7 proc. rdr., najszybciej od lutego 2026. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 0,8 proc. rdr. po spadku o 0,9 proc. rdr. miesiąc wcześniej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W ciągu miesiąca zatrudnienie zwiększyło się o 4 tys. etatów i był to pierwszy miesięczny wzrost zatrudnienia od listopada 2025" - przekazali eksperci PKO BP.
Analitycy mBanku podkreślili natomiast, że na wzrost wynagrodzeń miały wpływ dane z lipca ubiegłego roku.
"Patrząc na dane miesięczne, można jednak dojść do wniosku, że to lipiec 2025 charakteryzował się bardzo niskim wzrostem" - ocenili.