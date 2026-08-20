"Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. było wyższe o 6,6 proc. rdr o 1,1 proc. mdm. Konsensus PAP zakładał wzrost o 6,2 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.

Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie

Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. rok do roku, wobec oczekiwanego spadku o 0,9 proc. W ujęciu miesięcznym wzrosło natomiast o 0,1 proc., podczas gdy prognozy zakładały brak zmian.

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lipcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii - kwartalnych, rocznych i uznaniowych - a także nagród z okazji Dnia Leśnika, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych" - wyjaśnił GUS.

Komentarze ekspertów

"Potężne zaskoczenie na płacach w lipcu, które wzrosły o 6,8 proc. rdr. zamiast konsensusowego 6,2 proc. Niespodzianka to efekt kumulacji kilku czynników: premii w górnictwie, energetyce, leśnictwie oraz niskiej bazy z ubiegłego roku. Momentum płac mocno w górę, ale tylko chwilowo" - stwierdzili w mediach społecznościowych analitycy Pekao.

🇵🇱Potężne zaskoczenie na płacach w lipcu, które wzrosły o 6,8% r/r zamiast konsensusowego 6,2%. Niespodzianka to efekt kumulacji kilku czynników: premii w górnictwie, energetyce, leśnictwie oraz niskiej bazy z ubiegłego roku. Momentum płac mocno w górę, ale tylko chwilowo. pic.twitter.com/RkLbi4mQSS — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 20, 2026 Rozwiń

Z kolei eksperci ING zwrócili uwagę, że "presja płacowa pozostaje niska i nie generuje istotnych ryzyk inflacyjnych".

"Zatrudnienie nadal spada (-0,8 proc. rdr.). Źródeł presji na wzrost cen szukalibyśmy dziś głównie w surowcach energetycznych i geopolityce" - napisali.

Wynagrodzenia w lipcu ⬆️ 6,8% r/r (ING: 5,9%; konsensus: 6,2%), ale presja płacowa pozostaje niska i nie generuje istotnych ryzyk inflacyjnych. Zatrudnienie nadal spada (-0,8% r/r). Źródeł presji na wzrost cen szukalibyśmy dziś głównie w surowcach energetycznych 🛢️i geopolityce. pic.twitter.com/5YsWoRCV4J — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) August 20, 2026 Rozwiń

"W ujęciu realnym płace wzrosły o 3,7 proc. rdr., najszybciej od lutego 2026. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 0,8 proc. rdr. po spadku o 0,9 proc. rdr. miesiąc wcześniej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W ciągu miesiąca zatrudnienie zwiększyło się o 4 tys. etatów i był to pierwszy miesięczny wzrost zatrudnienia od listopada 2025" - przekazali eksperci PKO BP.

🇵🇱Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 9509,02 PLN, co przekłada się na nieoczekiwanie silny wzrost o 6,8% r/r wobec wzrostu o 5,9% r/r w czerwcu (kons.: 6,2% r/r, PKOe: 6,0% r/r). W ujęciu realnym płace wzrosły o 3,7% r/r, najszybciej od lutego… pic.twitter.com/MF3XTBtWP8 — PKO Research (@PKO_Research) August 20, 2026 Rozwiń

Analitycy mBanku podkreślili natomiast, że na wzrost wynagrodzeń miały wpływ dane z lipca ubiegłego roku.

"Patrząc na dane miesięczne, można jednak dojść do wniosku, że to lipiec 2025 charakteryzował się bardzo niskim wzrostem" - ocenili.

🇵🇱 Roczny wzrost płac w lipcu wyniósł 6,8%, co jest wartością nieco wyższą niż konsensus (6,2%). Patrząc na dane miesięczne można jednak dojść do wniosku, że to lipiec 2025 charakteryzował się bardzo niskim wzrostem. pic.twitter.com/u61uEVzypu — mBank Research (@mbank_research) August 20, 2026 Rozwiń