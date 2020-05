Jak dostać postojowe, jeśli ma się umowę cywilnoprawną

Dla kogo postojowe?

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać postojowe?

W przypadku, gdy suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ponadto trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowe lub stałego pobytu na terytorium RP.

Warunki otrzymania postojowego po raz kolejny

Trzeba złożyć oświadczenie, w którym należy wykazać, że sytuacja materialna opisana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Ile wynosi postojowe?

ZUS wyjaśnia, że otrzymane środki finansowe mają zrekompensować utratę przychodów. Choć co do zasady świadczenie postojowe wynosi 2080 zł.

"Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów" - czytamy na stronie ZUS.

Do ZUS-u wpływa coraz więcej wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

Do ZUS-u wpływa coraz więcej wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

Jak złożyć wniosek o postojowe?

By otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek RSP-C.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS najpóźniej po 3 miesiącach od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub przez PUE ZUS za pośrednictwem strony rządowej, pocztą albo osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.