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Z kraju

Posłuchał AI podczas kontroli drogowej. Kara wzrosła ośmiokrotnie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Policja
Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
30-latek z Zabrza odmówił przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości, kierując się poradą sztucznej inteligencji. Sąd nałożył na niego ośmiokrotnie wyższą grzywnę.

Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na ul. Korfantego w Zabrzu. Policyjny radar zarejestrował Opla, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 14 kilometrów na godzinę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykroczenie było zagrożone mandatem w wysokości 100 złotych. Kierowca nie zdecydował się jednak na przyjęcie kary.

Kiedy mundurowi z zabrzańskiej drogówki chcieli ukarać 30-latka mandatem w tej właśnie kwocie, ten stanowczo odmówił. Jak oświadczył w trakcie kontroli, gdy policjanci sprawdzali go w policyjnych systemach, skorzystał w międzyczasie z popularnego narzędzia sztucznej inteligencji, które doradziło mu, aby nie przyjmować kary na miejscu - przekazała Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

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Grzywna osiem razy wyższa

Po odmowie przyjęcia mandatu policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd uznał 30-latka za winnego popełnienia wykroczenia.

Orzeczona kara okazała się dla mężczyzny bolesną lekcją, aby nie zawsze wierzyć sztucznej inteligencji. Sąd wymierzył mu grzywnę w kwocie 800 złotych, czyli ośmiokrotnie wyższą niż pierwotny mandat - zaznaczyła policja.

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Mundurowi przypomnieli, że odmowa przyjęcia mandatu nie oznacza uniknięcia odpowiedzialności. Sprawa trafia wówczas do sądu, który może zdecydować o nałożeniu znacznie wyższej kary.

Policjanci zaapelowali również o korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy na temat przepisów prawa. Przestrzegli przed bezkrytycznym poleganiem na poradach generowanych przez narzędzia sztucznej inteligencji, które mogą opierać się na niezweryfikowanych informacjach.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolicjaMandatySztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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