PiS zapowiada poprawę jakości posiłków w szpitalach. Po raz kolejny

PiS opublikowało we wtorek w mediach społecznościowych drugi punkt swojego programu na kolejną kadencję. To program "Dobry posiłek” dla pacjentów szpitali. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ zadbać, by jakość żywienia w szpitalach była znacząco lepsza.

Pilotażowy program

Resort rozpoczął pilotażowy program zatytułowany "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy". Chodziło o wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w oddziałach szpitalnych. Miało się to odbywać zarówno poprzez podniesienie jakości posiłków serwowanych hospitalizowanym kobietom, jak też poprzez akcje edukacyjne, mające poprawić poziom wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Szpitale zamawiające posiłki od zewnętrznych firm miały zwracać uwagę na to, by zawrzeć w umowie wszystkie istotne elementy dotyczące jakości produktów, standardów ich przygotowywania, kwalifikacji personelu itd. Kobiety w ciąży i w okresie poporodowym miały otrzymywać pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Przerwy pomiędzy poszczególnymi posiłkami wynosiły od 2 do 4 godzin. Z uwagi na to, że pacjentkom często towarzyszą ojcowie dzieci, miała być możliwość wykupienia przez nich posiłków, które są serwowane pacjentkom. Pilotaż zakończył się jednak 31 maja 2022 roku.