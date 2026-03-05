Logo TVN24
Transfer w Orlenie. Jest nowy członek zarządu

Paweł Wojtunik, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania instytucjami o strategicznym znaczeniu dla państwa, 16 marca 2026 roku obejmie stanowisko członka zarządu Orlenu - poinformowała spółka w komunikacie.

Orlen poinformował, że 5 marca 2026 r. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, powołał od 16 marca 2026 roku Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu trwającej jeszcze kadencji.

"Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego" - wskazał Orlen.

Dodał, że Wojtunik w latach 2009-2015 pełnił funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze.

Kim jest Paweł Wojtunik

W komunikacie dodano, że Wojtunik zdobywał doświadczenie międzynarodowe podczas służby w Scotland Yardzie w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając reformy instytucjonalne i antykorupcyjne. W 2024 roku powołany na wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie - banku należącego do grupy kapitałowej PKO BP.

Paweł Wojtunik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ma tytuł oficera dyplomowanego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

Orlen
