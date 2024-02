Brudziński odpowiada wiceministrowi. "Nie mam nic przeciwko"

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka w poniedziałek zamieścił wpis w serwisie X (dawniej Twitter), w którym podzielił się informacjami o wstępnych wynikach kontroli w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. "Znacie mnie - rzadko używam mocnych słów, ale to, co zastajemy w Zarządzie Portów Szczecin-Świnoujście to absolutny skandal. Wstępne wyniki trwającej kontroli pokazały, że kolega barona PiS-u Joachima Brudzińskiego zarabiał w porcie miliony" - napisał Marchewka.

We wtorek do tych informacji odniósł się europoseł PiS .

Joachim Brudziński odpowiada Arkadiuszowi Marchewce

"Jeżeli dla pana problem jest, że ekonomista wykształcony na tym samym Uniwersytecie i wydziale który pan kończył, posiadający dyplom MBA, z doświadczeniem w prywatnym biznesie został przez poprzednią radę nadzorcza zatrudniony to rozumiem, że tym razem do zarządu trafią tylko absolwenci Harvardu?" - zapytał europoseł.

Polityk PiS odniósł się również do określenia go mianem "barona PiS".

"A co do pana osobistych wycieczek pod moim adresem i nazywanie mnie 'baronem PiS' to szczerze panu życzę aby udało się panu wywalczyć w rządzie Tuska (w co niestety wątpię) tyle samo dla naszego regionu i Szczecina ile udało się wywalczyć nam, posłom PIS-u przez te ostatnie lata" - napisał.