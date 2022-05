Fałszywe linki, można stracić pieniądze. Podano listę niebezpiecznych domen

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega oszustami na portalach ogłoszeniowych. "Przesyłane linki do odbioru płatności za przesyłkę prowadzą na fałszywe strony wyłudzające dane do kart płatniczych" - podkreślono. Przed fałszywymi linkami ostrzega też policja.

CSIRT KNF we wtorek zamieścili wpis na Twitterze, w którym ostrzegają przed "wzmożoną aktywnością cyberprzestępców na portalach ogłoszeniowych". Do wpisu dołączono listę niebezpiecznych domen, jakie zidentyfikowano.

Oszustwa na portalach ogłoszeniowych

Ostrzeżenie w tej sprawie pojawiło się również na stronie Komendy Głównej Policji. "Funkcjonariusze przestrzegają przed fałszywymi linkami przenoszącymi do spreparowanych stron bankowych. Oszuści rzekomo zainteresowani kupnem odzieży na portalu internetowym wysyłają instrukcje, by odebrać przelew. W rzeczywistości przestępcy otrzymują dostęp do oszczędności" - wskazano.

Jak zaznaczono, strony były podobne do tych bankowych. "Sprzedający podali informacje, które były wymagane. Niestety trafiły one od razu do oszustów, którzy w ciągu kilku chwil zdążyli wykonać przelewy. Mieszkańcy Gorzowa w ten sposób stracili od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych" - wskazali policjanci.