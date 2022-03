Popularny serwis ogłoszeniowy znika z Polski. "Strona zostanie zamknięta"

Portal Gumtree.pl w Polsce

Gumtree.pl to brytyjski serwis, na którym zamieszczane były przeważnie darmowe ogłoszenia internetowe, poza ofertami w dziale pracy. Na Wyspach strona została uruchomiona w marcu 2000 roku. Jej celem było łączenie ludzi, którzy planują się przeprowadzić do Londynu lub dopiero co przybyli do tego miasta i potrzebowali pomocy w znalezieniu mieszkania lub pracy. Na polskim rynku serwis działał od 2004 roku.