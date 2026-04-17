Powstanie platforma z mieniem dłużników. Będzie można licytować przez internet

Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych
Wezwanie do zapłaty za mandat za wycieraczka auta. Ostrzeżenie
Źródło: TVN24
Sejm przyjął w piątek przepisy pozwalające Krajowej Administracji Skarbowej uruchomić internetową platformę do sprzedaży majątku dłużników podatkowych.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przygotowanej przez resort finansów głosowało 438 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowela przewiduje uruchomienie portalu eLicytacje prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

O portalu eLicytacje

Będzie to elektroniczny systemem sprzedaży m.in. ruchomości (np. samochodów) i nieruchomości należących do dłużników podatkowych. Portal ma pozwolić na przeprowadzanie licytacji i sprzedaży z wolnej ręki online, zwiększyć dostęp do informacji oraz zapewnić większą przejrzystość procesów egzekucyjnych.

Ogłoszenia o wszystkich sprzedażach dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych, a także szczegóły prezentowanych ofert, mają być - zgodnie z nowymi przepisami - dostępne w jednym miejscu. Dotychczas informacje te są rozproszone po biuletynach informacji publicznych poszczególnych urzędów.

Zdalny udział w licytacjach

Portal umożliwi też zdalny udział w licytacji. Każdy zainteresowany, bez logowania, ma móc przeglądać oferty sprzedaży oraz śledzić w trybie rzeczywistym licytacje na stronie internetowej.

By wziąć udział w licytacji, trzeba będzie założyć konto w portalu eLicytacje KAS i potwierdzić swoją tożsamość, używając np. login.gov.pl.

Uruchomienie portalu eLicytacje KAS planowane jest na 30 czerwca 2026 r. Ostateczny termin uzależniony jest od daty wejścia ustawy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
