Rozbudowa portu w Gdyni. "Największy projekt w historii"

Budowa nowego portu kontenerowego w Gdyni wchodzi w kolejną fazę - poinformowała firma EY, która doradza przy inwestycji. Jak podano, cztery międzynarodowe firmy zostały zaproszone do złożenia oferty. Według EY, to największy projekt w historii polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), z szacowaną wartością nakładów ponad 5,5 miliarda złotych.

Przedstawiciele EY podkreślili, że projekt PPP "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" wszedł w kolejną fazę: 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali oficjalnie zaproszenie do złożenia oferty. Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się: Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS; Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited; International Container Terminal Services Inc.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.