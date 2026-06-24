Z kraju Polska kolej przyspiesza. "Bogacimy się i chcemy podróżować szybciej" Oprac. Wiktor Knowski |

Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, o inwestycjach w infrastrukturę kolejową

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Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i nowy pełnomocnik rządu ds. Portu Polska (wcześniej Centralny Port Komunikacyjny), zastąpił w tej roli w połowie czerwca Macieja Laska.

Wiceminister, który w swoim resorcie odpowiedzialny jest za sektor kolei, zapowiedział zmiany kadrowe w spółkach kolejowych. Stwierdził, że są w nich "osoby z różnych opcji [politycznych - red.], które są mniej chętne do pracy, której wymaga".

Pytany o to, czy ma w ostatnim czasie kontakt z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, powiedział, że "mają trochę ciche dni". - Ale najważniejsze to rozwiązywać problemy i iść do przodu.

Malepszak o wzroście zainteresowania koleją

Zdaniem wiceministra zmiany w spółkach kolejowych są szczególnie istotne ze względu na wzmożone zainteresowanie koleją w kraju.

- Myślę, że ten rok podsumujemy łącznie wzrostem o 100 milionów pasażerów w trzy lata - powiedział Malepszak. Zgodnie z obecnymi statystykami w 2026 roku z polskich kolei może skorzystać nawet 470 milionów osób. Natomiast trzy lata temu polskie pociągi przewiozły 374 miliony pasażerów.

Wiceminister był również pytany o to, czy plany rozbudowy kolei dużych prędkości - kursującej powyżej 250 km/h - nie mijają się z potrzebami obywateli, którzy mogliby pojechać jadącym dłużej, ale tańszym pociągiem. Zdaniem Malepszaka "nie ma tutaj sprzeczności", a tanie połączenia i koleje dużych prędkości to "elementy, które się wzajemnie uzupełniają".

Mówiąc o porównaniu do droższych pociągów Pendolino, które często nie kursują z pełnym obłożeniem, wiceminister stwierdził, że te "zarabiają na siebie mimo ceny podstawowej 150 złotych". - Jako społeczeństwo bogacimy się i chcemy podróżować szybciej, bo czas staje się coraz bardziej cennym elementem - powiedział.

Dodał, że w przyszłym roku pociągi osiągające prędkość 250 km/h zaczną kursować na trasie z Warszawy do Katowic i Wrocławia.

W połowie czerwca zaprezentowano projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK), czyli długoterminowy plan rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Został on opracowany m.in. przez ekspertów Portu Polska oraz PKP PLK. W ramach niego wybudowanych ma zostać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, które będą elementem m.in. 19 magistrali. Ponadto w ramach ZSK ma zostać zmodernizowanych 5,6 tys. km istniejących już linii.

Z łącznej puli 4700 km nowych linii około 2700 km stanowić będą trasy w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym 480 km linii "Y" Warszawa-Port Polska-Łódź-Sieradz-Poznań / Wrocław; 80 km nowego odcinka Rail Baltica (Ełk-Trakiszki); około 50 km trasy Katowice-Ostrawa oraz 2,1 tys. km w ramach ZSK, w tym np. przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta, czyli CMK-Północ.

Przeprowadzka z Lotniska Okęcie

Malepszak potwierdził, że pierwszy pasażer z Portu Polska odleci już w 2032 roku. - Chcemy być dobrze przygotowani, żeby sprawnie przenieść pasażerów z Okęcia na nowe lotnisko - powiedział.

Przypomniał, że obecnie warszawskie lotnisko obsługuje nawet 25 mln pasażerów rocznie, przy formalnej przepustowości 16 mln. Podkreślił, że konieczna jest rozbudowa lotniska i następnie przeniesienie ruchu do nowo wybudowanego Portu Polska.

W poniedziałek spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z firmą Budimex umowę o wartości około 146 milionów złotych na wykonanie fundamentów pod przyszły terminal pasażerski Portu Polska.

Port Polska to największy program inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportowej w Europie. Do 2032 roku jego wartość ma wynieść 131,7 mld zł. Nowe lotnisko będzie mogło obsługiwać od 34 do 44 mln pasażerów rocznie, a jego zdolność do realizacji to ponad 300 tysięcy operacji lotniczych rocznie.

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