Z kraju Budowa Portu Polska ruszy we wrześniu. "Trzeba od czegoś zacząć" Wiktor Knowski |

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, zapowiada budowę Portu Polska Źródło wideo: TVN24

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We wrześniu mają ruszyć prace ziemne w Baranowie między Łodzią a Warszawą. To tam ma stanąć Port Polska (wcześniej Centralny Port Komunikacyjny, CPK). Wówczas mają rozpocząć się prace nad fundamentami, co stanowi pierwszą fazę budowy.

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Za realizację projektu odpowiedzialna jest firma Budimex, z którą umowa ma zostać podpisana już w przyszłym tygodniu. Według pełnomocnika rządu ds. Portu Polska firma przedstawiła najlepszą z pięciu ofert przesłanych w odpowiedzi na przetarg. - Spełnia te warunki, które my w spółce określiliśmy w ramach tego komponentu krajowego, czyli local content - powiedział Maciej Lasek.

Realizacja zgodnie z harmonogramem

Do rozpoczęcia pierwszej fazy muszą zostać przeprowadzone wywłaszczenia działek, na których ma być prowadzona budowa. Lasek zapowiedział jednak, że prace nie będą od razu prowadzone na całym terenie docelowej budowy.

Budowa lotniska prowadzona jest na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin.

- Trzeba od czegoś zacząć. Od wzmacniania fundamentów lotniska, stacji peronowej, w tym rejonie będzie również tunel kolejowy i sukcesywnie te prace będą się posuwały - powiedział. Do tej pory w sprawie Portu Polska złożono 25 wniosków o pozwolenie na budowę.

- Projekt budowy lotniska jest realizowany zgodnie z harmonogramem - powiedział Lasek.

34 miliony pasażerów rocznie

Nowe lotnisko ma zacząć działalność pod koniec 2032 roku. Planowo ma odprawiać 34 mln pasażerów w pierwszym roku, jednak pełnomocnik ds. Portu Polska zaznaczył, że liczba ta może zostać zwiększona, jeżeli będzie na to zapotrzebowanie.

Jego zdaniem zwiększenie przepustowości portu jest prawdopodobne, zważywszy że ruch lotniczy w Polsce rośnie 14 proc. rok do roku, co ma stanowić trzy razy wyższy wynik od średniej europejskiej.

- Niewykluczone, że w najbliższym czasie powiemy, że to lotnisko na dzień otwarcia będzie większe - dodał Maciej Lasek.

Do lotniska ma prowadzić bezpośredni pociąg, który w 20 minut przewiezie podróżnych z Warszawy.

Przenosiny z Okęcia

Porównując planowany port w Baranowie do Lotniska Chopina, Lasek stwierdził, że ma on być "zdecydowanie bardziej optymalny" i przystosowany do obsługi dużo większej liczby pasażerów. Przed oddaniem lotniska w Baranowie ma zostać dokończona modernizacja Lotniska Chopina. Ta inwestycja ma jednak zwrócić się przed rozpoczęciem funkcjonowania Portu Polska w 2032 roku, kiedy całość ruchu z warszawskiego lotniska ma zostać przeniesiona do Baranowa.

- To się opłaca. Widzimy, jakie są liczby, jeżeli chodzi o przychody, widzimy, jakie są zyski. Mamy to wszystko bardzo dokładnie policzone - powiedział Lasek.

Jego zdaniem lotnisko w Modlinie przetrwa powstanie Portu Polska, bazując na podróżujących w klasie ekonomicznej.

Przyznał, że lotnisko w Radomiu - mimo bardzo dobrej infrastruktury - jest w trudnej sytuacji pod względem liczby podróżnych i współpracy z liniami lotniczymi. Pełnomocnik ds. Portu Polska stwierdził, że lotnisko w Radomiu może mieć jednak znaczenie ze względu na potencjalną współpracę z wojskiem, m.in. w zakresie szkolenia pilotów.

- Można zaprojektować piękną infrastrukturę, tylko nikt nie chce z niej latać, nikogo nie można do tego namówić - powiedział Lasek. - Bardzo intensywnie namawiamy linie lotnicze, żeby korzystały z tej infrastruktury. Zwłaszcza że zapycha nam się lotnisko na warszawskim Okęciu - dodał.

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