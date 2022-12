Port Gdańsk nie sprzeda akcji ważnej spółki. "Sytuacja jest znacząco inna"

Sprzedaż Portu Gdańskiego Eksploatacja

Odpowiedzi na zaproszenie złożyło siedmiu potencjalnych inwestorów. MPG podjął decyzję o zakwalifikowaniu pięciu podmiotów do kolejnego etapu procedury, czyli do przeprowadzenia badania due diligence, kompleksowej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Czterech potencjalnych inwestorów skorzystało z przewidzianej w procedurze wizji lokalnej i spotkań z zarządami. Ostatecznie wpłynęły trzy oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu dwóch zainteresowanych firm do etapu negocjacji.

W związku z tym zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora, któremu do końca 2022 roku została udzielona wyłączność na negocjacje, o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do dnia 15 grudnia br. "Oferta Inwestora, która wpłynęła do ZMPG we wskazanym terminie jest poniżej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie Inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie" - podkreślono.