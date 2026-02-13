Logo TVN24
Porozumienie ze związkami. Polski gigant wchodzi w tryb oszczędności

Premier Donald Tusk o ratowaniu JSW
Źródło: TVN24
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie dostosowania kosztów pracy do możliwości finansowych spółki. Wcześniej załoga JSW niemal jednogłośnie poparła porozumienie z zarządem, zakładające czasowe zawieszenie części świadczeń pracowniczych. Decyzja ma umożliwić spółce ustabilizowanie sytuacji finansowej i uzyskanie niezbędnego finansowania w obliczu rosnących strat.

"Dziś (13.02.) Zarząd JSW S.A. wraz z Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi przy udziale Wiceministra Aktywów Państwowych Grzegorza Wrony, podpisał Porozumienie w sprawie dostosowania poziomu kosztów pracy do aktualnych możliwości finansowych Spółki" - podała w komunikacie JSW.

Spółka dodała, że łączne oszczędności wynikające z zawartego porozumienia w latach 2026 - 2027 oszacowano na ok. 1,2 mld zł i powinno ono umożliwić również pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego działania JSW.

Referendum

W zakończonym w piątek rano referendum, w którym wzięło 16,2 tys. pracowników, 97,4 proc. z nich opowiedziało się za przyjęciem porozumienia, a przeciw było 2,76 proc. załogi. "Decyzja ta otwiera drogę do podpisania porozumienia i uruchomienia działań stabilizujących sytuację spółki" - skomentowała JSW. Zarząd spółki podziękował załodze za liczny udział w referendum oraz odpowiedzialną i przemyślaną decyzję, która ma "fundamentalne znaczenie dla przyszłości spółki i ochrony miejsc pracy".

Kryzys płynności i plan ratunkowy dla JSW

W publikacjach o referendum i jego okolicznościach zamieszczanych w ostatnich dniach na portalu pracownika JSW wskazywano m.in., że przedsiębiorstwo jest w skrajnie trudnej sytuacji finansowej wynikającej z warunków rynkowych, w których przychody nie pokrywają kosztów działalności. Władze JSW sygnalizowały, że już teraz spółka nie płaci w pełni swoich zobowiązań, a dotychczasowi dostawcy nie chcą realizować zamówień. Bez natychmiastowych działań stabilizujących firma nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej i grozi jej upadłość. W środę Ministerstwo Aktywów Państwowych (do Skarbu Państwa należy 55,16 proc. akcji JSW) oświadczyło, że liczy na pozytywny wynik referendum i podpisanie porozumienia. Pozwoli ono bowiem ustabilizować płynność finansową spółki, kontynuować jej działalność i ochronić miejsca pracy. Projekt porozumienia przewiduje m.in. zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne. Projekt nie narusza wynagrodzeń miesięcznych. W środę spółka poinformowała, że ze względu na jej trudną sytuację finansową członkowie zarządu zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń, aby były dostosowane do aktualnych realiów finansowych. Wiceminister aktywów Grzegorz Wrona podał z kolei, że MAP zawnioskuje o zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków rady nadzorczej JSW.

Skala działalności i wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

pc

Opracował Jan Sowa

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

