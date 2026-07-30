Z kraju Ponad miliard złotych. Rekordowy budżet Kancelarii Sejmu Radosław Omachel |

Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich, posłowie PiS wychodzą z sali Źródło wideo: sejm.gov.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W 2027 roku wydatki Kancelarii Sejmu mają wynieść ponad 1,73 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21 proc. w stosunku do bieżącego roku - przewiduje projekt budżetu pozytywnie zaopiniowany w czwartek przez sejmową komisję regulaminową.

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2027 r. przedstawił posłom zastępca jej szefa Jerzy Woźniak. Jak wyjaśnił, plan wydatków został przygotowany w oparciu o wskazania i zapotrzebowania poszczególnych jednostek i biur w Kancelarii Sejmu.

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- Został przez nas zaproponowany budżet w kwocie aż 1,07 miliarda złotych co oznacza wzrost w stosunku do tego roku o 20,9 proc. - powiedział zastępca szefa Kancelarii Sejmu.

Tegoroczny budżet Kancelarii wynosił 888,1 mln zł. W ujęciu nominalnym wzrost wydatków wyniesie ok. 182 mln zł.

Prace nad budżetem Kancelarii Sejmu nadzoruje marszałek Włodzimierz Czarzasty Źródło zdjęcia: PAP

Rekordowe wydatki parlamentu

Jerzy Woźniak tłumaczył w Sejmie, że wzrost budżetu "generalnie, w dużej części wynika z zakończenia kadencji i związanymi z tym kosztami”. Wydatki związane ze zmianą kadencji Sejmu, przede wszystkim odprawy parlamentarne, mają wynieść prawie 28 mln zł.

Kancelaria Sejmu zatrudnia, wliczając posłów zawodowych, ok. 1,8 tys. osób. Średnie wynagrodzenie w całej instytucji wynosi obecnie 13,9 tys. zł. W przyszłym roku ma przekroczyć 14,2 tys. zł. Fundusz płac wzrośnie w przyszłym roku o 3 proc. co przekłada się na zwiększenie wydatków o 21,7 mln zł.

Straż Marszałkowska Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Na zwiększenie uposażeń i świadczeń dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej przeznaczone zostaną dodatkowe 4 mln zł. Zatrudnienie wzrośnie nieznacznie, o 68 etatów w tym o 54 etaty w Ośrodku Informatyki. Wynika to, jak przekonywał Woźniak, między innymi z konieczności realizacji obowiązków nałożonych ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz wdrażaniem nowych projektów informatycznych. - To jest kwestia sumarycznie 13,6 mln. zł - przekazał Woźniak.

Dodatkowe 4 mln zł na biura poselskie

Na dodatkowe wynagrodzenie rocznie, czyli tzw. trzynastkę, Kancelaria Sejmu planuje przeznaczyć kolejnych 2 mln 650 tys. zł. Diety parlamentarne, podobnie jak wynagrodzenia pracowników, zostały w projekcie budżetu podniesione o 3 proc., co oznacza wzrost wydatków o 719 tys. zł. W tym samym stopniu wzrosną ryczałty na prowadzenie biur poselskich (dodatkowe 4,2 mln zł). - Tym samym wskaźnikiem przeliczyliśmy środki na prowadzenie biur, klubów i kół poselskich i parlamentarnych, co spowodowało wzrost o 335 tys. zł - przekazał Woźniak.

Więcej wyjazdów zagranicznych

Powiedział też, że Kancelaria Sejmu w przyszłym roku, jako że jest to rok kończący kadencję, spodziewa się większej liczby wyjazdów zagranicznych posłanek i posłów. - Stąd też wzrost w budżecie o 2 mln 420 tys. zł. Sejmowy program edukacji parlamentarnej to jest wzrost o 4 mln zł - wskazał Woźniak. Kolejny obszar wydatków Kancelarii Sejmu to usługi remontowe i prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach. W tym przypadku planowany wzrost wydatków wynosi 4 mln zł.

"Parlamentarium" za 5 mln zł

Zgodnie z projektem budżetu Kancelarii w przyszłym roku 5 mln zł trafi na przebudowę budynku położonego obok ambasady USA. Powstanie tam Centrum Edukacji Parlamentarnej "Parlamentarium".

Jak zapowiedział Jerzy Woźniak, "będzie to obiekt przystosowany do przyjmowania mniej więcej 300 tys. osób rocznie, które będą mogły poznać zasady demokracji, zasady parlamentaryzmu, historię konstytucji".

Podwojenie wydatków w sześć lat

W 2021 roku budżet Kancelarii Sejmu wynosił 525 mln zł. Jeśli projekt budżetu na 2027 rok zostanie przyjęty, będzie to oznaczać podwojenie wydatków parlamentu w tym okresie.