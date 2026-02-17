Ponad 7 miliardów na energię. Ruszyła budowa w Kozienicach

Motyka o atomie w Polsce: dialog konkurencyjny w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej z czterema krajami Źródło: TVN24

"Po oficjalnym przekazaniu 2 stycznia 2026 r. terenu budowy generalnemu wykonawcy, zrealizowano już komplet badań geotechnicznych, a od 16 lutego finalizowane są badania geologiczne" - podkreśliła Enea.

Wykonawcą jest turecka firma Calik Enerji. Jak podkreślił prezes Enei Grzegorz Kinelski, zaangażowanie polskich firm w inwestycję spółka szacuje na poziomie około 75 procent.

- Część kluczowych komponentów zostanie wyprodukowanych w Polsce, a formuła realizacji inwestycji zapewni istotny udział polskich firm projektowych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz polskich dostawców urządzeń i instalacji technologicznych - powiedział Kinelski.

Bloki zbudują polskie firmy

Jak wskazała Enea, zdecydowana większość prac zostanie wykonana przez polskie firmy, a liczne komponenty zostaną wyprodukowane głównie w Polsce. Dostawca technologii GE Vernova, turbiny parowe wyprodukuje w swojej fabryce w Elblągu, a generatory w fabryce we Wrocławiu. Generalny wykonawca wybrał na projektanta Energoprojekt-Katowice.

- Chcemy, aby w realizację tego projektu w jak największym stopniu zaangażowane były firmy działające w Polsce oraz polscy pracownicy. Zapewniamy szeroki dostęp do informacji o planowanych zamówieniach i harmonogramach poszczególnych zadań w tym projekcie. Wspieramy przygotowanie do udziału w postępowaniach oraz rozwijamy współpracę z przedsiębiorcami, również na poziomie lokalnym. Dzięki temu inwestycja w Kozienicach realnie wspiera rozwój krajowych kompetencji, wzmacnia udział polskiego przemysłu w transformacji energetycznej Grupy Enea oraz ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy centralno-wschodniej Polski - podkreślił pełnomocnik ds. local content w Enei Jarosław Tokarczuk.

Odpowiedzialna za inwestycje spółka Enea Elkogaz sfinalizowała największą w historii polskiej energetyki konwencjonalnej transakcję typu project finance, uzyskując pełne finansowanie dla projektu. W grudniu 2025 r. konsorcjum polskich banków – z wiodącą rolą Banku Gospodarstwa Krajowego - zapewniło finansowanie w wysokości 6,95 mld zł, w tym 6,45 mld zł kredytu inwestycyjnego oraz 0,5 mld zł na kredyty VAT i obrotowy. W skład konsorcjum finansującego weszły również PKO Bank Polski i Bank Pekao, a KUKE objęła gwarancją kredyt inwestycyjny.

Enea stawia na czystą energię

- Bloki CCGT w Kozienicach zastąpią stopniowo wycofywane moce węglowe i wypełniają lukę wytwórczą w systemie. Po drugie, dzięki wysokiej elastyczności i krótkiemu czasowi uruchomienia, zapewnią rezerwę regulacyjną niezbędną do bilansowania produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Nowe jednostki będą nie tylko nowoczesnym źródłem energii, lecz także ważnym elementem systemu umożliwiającym dalszy, bezpieczny rozwój OZE w Polsce - podkreślił prezes Enei Elkogaz Zbigniew Miazek.

Planowany termin przekazania bloków do eksploatacji to 31 marca 2029 r. oraz 30 czerwca 2029 r. Projekt uzyskał także wsparcie z rynku mocy na 17 lat od 2029 r.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i większościowym akcjonariuszem kopalni Bogdanka.

